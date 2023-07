1200 aziende agricole in Sardegna per un valore di 9 milioni hanno i contributi Pac del 2020 bloccati a causa di un cavillo burocratico

Un’assurdità tutta causata dalla burocrazia , da parte degli enti agricoli, in questo caso AGEA Nazionale deputata a coordinare gli Organismi pagatori regionali, ma anche ARGEA organismo pagatore Sardo non risolve il problema. 1200 aziende agricole Sarde, nella più totale disperazione, a causa di contributi dovuti non percepiti, una partita che in Sardegna vale circa 9 milioni di Euro. Il motivo è dato dall’inserimento di un codice chiamato T99-08 da parte di AGEA nell’anno 2020, a causa di un errore causato dalla stessa AGEA nel aver autorizzato i pagamenti dell’anno 2019 di qualche decina di Euro in alcuni casi o per qualche centinaio di Euro per altri. Agea mettendo il codice T99-08 non ha mai inserito il piccolo debito creatosi dell’azienda agricola, a volte anche inferiore di 20 euro, nel registro debiti e crediti nazionale, che permette la compensazione con la domanda dell’anno successivo. Il grosso problema è che il 19 Ottobre 2020 è entrata in funzione in Sardegna ARGEA OP, l’organismo pagatore regionale alla quale AGEA Nazionale ha completamente scaricato responsabilità e competenze, lasciando in balia della burocrazia tutte le pratiche con anomalie, afferma Tore Piana che continua “ la politica regionale, avrebbe potuto essere più attenta e accorta nella contrattazione del passaggio di consegne dall’organismo nazionale a quello regionale, invece non avendo definito particolari accordi, oggi in Sardegna ci troviamo la disperazione di circa 1200 aziende agricole non pagate, se dividiamo i 9 milioni per 1200 aziende abbiamo un mancato introito per azienda in media di ben 8.000 euro, una cifra che in un momento di crisi può determinare la crisi delle stesse. Ora la politica regionale, deve muoversi, chiedo a nome del Centro Studi Agricoli e dell’Associazione Italiana Coltivatori Sardegna che L’Assessore all’agricoltura Valeria Satta, il Presidente della Regione Solinas e tutti i Parlamentari Sardi, intervengano sul Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, affinché si adoperi per definire questo intoppo esclusivamente burocratico a favore degli agricoltori Sardi. Altrimenti come CSA/AIC, promuoveremo una azione collettiva legale nei confronti di AGEA e ARGEA , conclude Tore Piana.