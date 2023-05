140° Derby Italiano, La Pietra: Abbiamo in mente obiettivi concreti per rilanciare il settore. VIDEOINTERVISTA

“Il Ministero sta mettendo molta attenzione al reparto, al settore ippico. Alcune settimane fa eravamo a Legnano per quanto riguarda la lotteria quindi un una manifestazione importante per il trotto. Saremo presenti domenica a Capannelle per dare anche la stessa importanza al galoppo. Questo significa fondamentalmente attenzione al settore che vogliamo rilanciare con forza: perché ci crediamo, perché è stato per anni, forse per decenni, un pò abbandonato a se stesso. Ha bisogno di una guida, di una strategia e noi abbiamo in mente anche degli obiettivi concreti per poterlo rilanciare".

Così ad AGRICOLAE Patrizio La Pietra, sottosegretario MASAF, a margine della presentazione del 140° derby italiano di galoppo a Roma.

"È un lavoro lungo su cui ci stiamo impegnando, ma ci stiamo, ed i risultati stanno venendo fuori. Penso per esempio al sistema dei pagamenti. Siamo riusciti già da questo gennaio a garantire i pagamenti tutti i mesi e lo faremo fino alla fine dell'anno e riusciremo entro la fine dell'anno ad accorciare anche i pagamenti che abbiamo trovato – di media - dai cinque agli otto mesi.

Riusciremo sicuramente ad accorciarli: non voglio essere troppo ottimista, ma sicuramente potremmo portarlo intorno ai 120 giorni con l'obiettivo di arrivare a pagamenti in 60 giorni. È un lavoro che non possiamo fare certamente dalla mattina alla sera, ma è un impegno che ci siamo presi e stiamo andando avanti. Un altro elemento fondamentale per riorganizzare tutto il settore è proprio quello di nominare un nuovo direttore specifico per l'ippica.

Abbiamo mandato avanti la procedura, stiamo aspettando che la Corte dei conti ci dia l'ok per poi - spero nelle prossime settimane e quindi a breve - poter fare il bando. Questo ci permetterà di avere un direttore specifico e quindi entrare nel merito anche delle singole questioni, per tentare di risolvere i problemi e darsi un obiettivo: non solamente finalizzato all'organizzazione dell'ippica, ma imponendoci una visione strategica sul medio e lungo termine”.