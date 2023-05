140° Derby Italiano, Pautasso: grande attenzione del Masaf, mai vista in 26 anni. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo voluto dedicare molta attenzione, ed un anno di lavoro, a questo 140° Derby. Abbiamo lavorato anche all'organizzazione di molte attività collaterali, molte attività per famiglie. Ci saranno le carrozze, i lancieri di Montebello, la fanfara della polizia. E poi, cosa che non immaginavamo, il Ministero ha dedicato una grandissima attenzione al settore. Una attenzione che non ci aspettavamo e che ci fa un gran piacere.

Così ad AGRICOLAE Elio Pautasso, il direttore Generale di Hippogroup Roma Capannelle SpA, a margine della presentazione del 140° derby italiano di galoppo a Roma.

"Anche l'intervento del Ministro questa mattina in conferenza stampa è per noi un evento direi quasi eccezionale. Non ricordo di aver avuto un ministro in conferenza stampa di presentazione del derby: in 26 anni che sono a Capannelle non è mai successo. Dobbiamo ringraziare davvero l'onorevole Lollobrigida ma anche il sottosegretario La Pietra, che è quello che si occupa direttamente delle questioni, che mette le mani nei decreti: sta ponendo grandissima attenzione al nostro settore e domenica arriveremo un po' al culmine di questo lavoro”.