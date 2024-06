Sarà il Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Attilio Fontana, ad aprire i lavori del corso di formazione per giornalisti promosso da Fondazione Enpaia e realizzato con il sostegno di ARGA Lombardia e Liguria, Gruppo di specializzazione della FNSI, Ordine dei Giornalisti della Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia.

“La Lombardia – dice il governatore – è la prima regione agricola in Italia e la seconda in Europa: indossa quindi la maglia rosa in termini di valore aggiunto”. Il corso di formazione rappresenta un momento di approfondimento e di dialogo che deriva, come ha evidenziato il presidente di Fondazione Enpaia Giorgio Piazza, dalla “fruttuosa ed utile collaborazione per l’intera regione e la categoria dei giornalisti”.

Il corso di formazione si terrà venerdì 28 giugno presso Palazzo Lombardia, piazza di Città di Lombardia, 1 – Milano nella Sala Solesin, ingresso N4, 1° piano dalle 9:00 alle 14:00. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha riconosciuto un alto valore deontologico. La partecipazione consente di acquisire 7 crediti formativi deontologici.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Attilio FONTANA, interverranno: Alessandro BEDUSCHI – Assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Fabio BENATI – Giornalista Professionista, Segretario Associazione giornalisti Arga Lombardia e Liguria.

Seguiranno i relatori: Giorgio PIAZZA – Presidente Fondazione Enpaia su: “Il ruolo di Enpaia come asset strategico nel panorama dell’economia agricola italiana”; Giuseppe GUASTELLA – Giornalista Professionista – Inviato e cronista giudiziario del Corriere della Sera, componente del Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia sul tema: “I punti cardine della deontologia professionale”. Massimo FIORIO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “Politiche sociali e welfare un equilibrio possibile per competere in Europa e nel mondo – Il sistema Italia”.

Il Ten. Col. Loris BALDASSARRE – Arma Carabinieri – Comandante Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Milano – “Lotta al caporalato ed azioni di contrasto dell’Arma a tutela del lavoro in agricoltura. L’Impegno del Comando Carabinieri Tutela Lavoro contro l’illegalità e per l’applicazione delle leggi dello Stato italiano”. Attilio BARBIERI – Giornalista Professionista presso il quotidiano Libero e blogger sul tema: “Il successo del made in Italy agroalimentare frutto di politiche mirate per creare ricchezza sui mercati e dignità sul lavoro attraverso azioni di contrasto all’Italian sounding”; Francesco GAGLIARDI – Giornalista Professionista. Responsabile Area Comunicazione e Marketing Fondazione Enpaia. Direttore Responsabile www.previdenzaagricola.it Tratterà il tema: “I servizi di Fondazione Enpaia, un unicum nel panorama italiano ed internazionale – un’offerta all’avanguardia per un’agricoltura competitiva e sostenibile”. Concluderà i lavori, Giuseppe PELEGGI – Direzione Studi, Ricerche e Rilevazioni Statistiche Enpaia sul tema: “Le connessioni in agricoltura; come cambia il lavoro nei campi. L’intelligenza artificiale al servizio del settore primario”.