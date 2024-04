90 anni Parmigiano Reggiano, Bertinelli: impegnati nella tutela del marchio. Attenzione a mercato Usa in vista elezioni. VIDEOINTERVISTA

"Oggi il Parmigiano Reggiano ha un ruolo centrale nell'agroalimentare italiano, uno degli emblemi dell'Italia e del saper fare italiano." - così Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano in occasione della conferenza stampa presso il Mimit per i 90 anni del Consorzio Parmigiano Reggiano - " Si è lavorato tanto in questi 90 anni, ma la politica del marchio e della tutela della marca è sempre stato al centro.

Si pensi che già dal ‘55 si è depositato un marchio collettivo. Ed è proprio questa la differenza tra Parmigiano Reggiano e qualsiasi altro marchio aziendale che non è di proprietà di una azienda, ma di un territorio, di una comunità. E grazie a questo marchio del territorio la comunità cresce e sviluppa.

Il vero grande tema sono i prossimi anni, non dico 90 anni, ma i prossimi anni, perché siamo impegnati nella tutela della marca Parmigiano Reggiano in Europa e in Italia, in modo particolare nella ristorazione, dove non c'è controllo dell'utilizzo del prodotto, ma in ambito internazionale degli accordi di libero scambio. Al riguardo siamo abbastanza preoccupati per le elezioni americane perché gli Stati Uniti sono il principale mercato estero del Parmigiano Reggiano e se si dovessero fermare le esportazioni per diatribe commerciali legate alle presidenze statunitensi, ci sarebbe un blocco non solo per il parmigiano ma per l'intero agroalimentare italiano. "