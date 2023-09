A Chiaravalle la mostra fotografica benefica: “Frammenti di India” di Antonio Auricchio

La mostra fotografica “Frammenti di India” di Antonio Auricchio, organizzata dalla Fondazione Grana Padano ETS, resterà aperta fino al 1° ottobre prossimo, da venerdì a domenica (venerdì 10:30-12:30/15:00-18:00 -- sabato e domenica 10:00-13:30 /14:30-18:30)

L’esposizione si trova presso la splendida Cappella di San Bernardo dell’Abbazia di Chiaravalle, in Via Sant’Arialdo 102 a Milano ed ha ricevuto ilpatrocinio del Comune di Milano, Municipio 5 e ha finalità benefiche: il ricavato, realizzato mediante un’offerta per ognuno degli scatti proposti dall’autore sarà destinato al Mother Teresa Center di Roma.

Antonio Auricchio ha commentato con entusiasmo la propria adesione al progetto della Fondazione Grana Padano ETS: “Ho scelto il titolo “FRAMMENTI DI INDIA” perché ho voluto presentare, con un numero limitato di fotografie inedite e mai esposte, soprattutto due aspetti dell’universo indiano: un’India che scompare con le popolazione del Nagaland e dell’Arunachal Pradesh, e l’India dell’induismo profondo che ritengo ben si adattino a questa sede, l’Abbazia di Chiaravalle da novecento anni luogo di profonda spiritualità. Frammenti che sono soprattutto frammenti di emozioni!”

Il Presidente della Fondazione Giuseppe Saetta, ringraziando per la preziosa collaborazione di Auricchio, ha voluto ricordare che le iniziative culturali sono volte anche a valorizzare il complesso monastico dell’Abbazia di Chiaravalle.

------

La Fondazione Grana Padano ETS è stata istituita a dicembre scorso dal Consorzio Tutela del formaggio Grana Padano,persegue finalità civiche e una politica di sostenibilità attraverso azioni responsabili rivolte alla comunità in cui opera. La missione della Fondazione è quella di realizzare attività concrete di protezione del territorio, del benessere sociale ed ambientale, di sostegno nel campo dell’arte e della cultura. Presidente della Fondazione è GIUSEPPE SAETTA, Vicepresidente PADRE STEFANO ZANOLINI, abate della storica Abbazia cistercense di Chiaravalle, a Milano, dove la Fondazione ha la propria sede e dove, nell’anno mille, fu inventata dai monaci la ricetta del formaggio Grana Padano.

L’AUTORE ANTONIO AURICCHIO

Antonio Auricchio è nato a Parma nel 1953. In questa città, alla quale è molto legato si laurea in giurisprudenza, vive a Cremona dove lavora nel gruppo omonimo di cui è presidente.

Antonio Auricchio è:

➢ Presidente di GENNARO AURICCHIO S.p.A..

➢ Presidente del CONSORZIO TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA.

➢ Presidente di A.F.I.D.O.P .

➢ Vice Presidente Vicario di ASSOLATTE.

➢ Consigliere del CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO GRANA PADANO.

Comincia a viaggiare molto presto condividendo una delle passioni dei genitori, ma è soprattutto un amico difamiglia, filantropo e viaggiatore instancabile, quasi unsecondo padre, che lo conduce su percorsi piùavventurosi e meno frequentati imparando ad osservare la realtà, talvolta così diversa da quella tranquilla eagiata abitualmente vissuta, sotto una luce cruda esofferente.

Ed è proprio nel corso di uno di questi viaggi che conosce, in Africa, alcuni italiani che di lì a poco costituiranno il nucleo inseparabile di amici viaggiatori con l'ambizioso progetto di attraversare tutta l'Africa. Nel 1979 acquista una Toyota che diventerà per alcuni periodi dell'anno, ogniqualvolta gli impegni professionali lo consentiranno, la sua casa, un robusto anche se non proprio confortevole carapace da portarsi dietro attraverso deserti e savane.

In oltre 100 viaggi ha visitato più volte Libia, Algeria,Marocco, Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Senegal, Camerun, Togo, Benin, Congo, Ruanda, Burundi, Zimbabwe, Zambia, Malawy, Etiopia, Sudan ecc. seguendo una rotta che lo porterà fino al Sud Africa per risalire, poi, fino a Gibuti. Le emozioni sono tante quante sono le avventure, dal Sahara piùsconfinato all'impenetrabile foresta degli Ituri in Congo, dalle savane agli altipiani dell'Etiopia e naturalmente è un susseguirsi di incontri con popolazioni diversissime, dai touaregh ai pigmei, dai boscimani ai masai.

Successivamente, come assillato dalla necessità di sostituire una "nuova frontiera" a quella africana che sembra ormai raggiunta, comincia a viaggiare in India affascinato e colpito da una realtà estremamente complessa dove la sofferenza e la miseria, già così evidenti in Africa, si palesano in tutta la loro crudezza. Calcutta, dove si è sviluppata ed accresciuta l'opera di Madre Teresa, diventa una tappa obbligatoria di qualunque itinerario indiano e l'occasione per portare aiuti tangibili alle suore della Carità.

Ancora più antica della passione per i viaggi è la passione per la fotografia che Antonio Auricchio ha cominciato a coltivare fotografando la vicina campagna cremonese ed in particolare l'ambiente del Po con la sua gente schietta e fattiva; era naturale, e non poteva essere diversamente che la macchina fotografica diventasse l'inseparabile compagna, il mezzo con cui trattenere e fissare per sempre sensazioni ed emozioni irripetibili; ne è scaturito un mai finito reportage dove i protagonisti sono l'ambiente e gli individui che lo vivono sempre ripresi con rispetto e partecipazione.

Nel corso di questi anni e di questi viaggi ha scattato numerosissime immagini che costituiscono un ragguardevole archivio documentario.

Alcune di queste fotografie sono state esposte in diverse mostre tenutesi in varie località; le principali hanno fornito lo spunto per la pubblicazione di tre libri intitolati rispettivamente:

• "Tracce d'Africa", 2000

• "India- ombre e luci", 2000

• "Mauritania", 2002

• "Donna - La continua meraviglia di esistere" 2005

È membro del prestigioso Gruppo Fotografico LEICA.

“Ho aderito con entusiasmo alla proposta della FONDAZIONE GRANA PADANO ETS per una mostra di mie fotografie. Ho scelto il titolo “FRAMMENTI DI INDIA” perché ho voluto presentare, con un numero limitato di fotografie inedite e mai esposte, soprattutto due aspetti dell’universo indiano: un India che scompare con le popolazione del Nagaland e dell’Arunachal Pradesh, e l’India dell’induismo profondo che ritengo ben si adattino a questa sede, l’abbazia di Chiaravalle da più di mille anni luogo di profonda spiritualità. Frammenti che sono soprattutto frammenti di emozioni!”