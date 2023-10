A Futura Confagricoltura Brescia porterà il tema della carbon neutrality

Confagricoltura Brescia sarà tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Futura Expo, il format che mette in dialogo imprese, istituzioni e società civile sul tema della sostenibilità declinata nei suoi molteplici aspetti. L’organizzazione sarà presente con uno stand nel padiglione “Agricolture & biodiversity” (B6-B7-C6-C7), insieme ad alcuni partner che da tempo affiancano l’organizzazione, come Sky-Nrg e CreaConsulting. Un momento centrale sarà il convegno, in programma lunedì 9 ottobre alle 14 nella sala Vegetal, dal titolo “Carbon neutrality: il ruolo degli agricoltori e gli obiettivi del nostro Paese”, un tema di grande attualità che coinvolge in modo diretto il settore agricolo. L’incontro prevede una tavola rotonda con diversi esponenti del mondo politico, delle istituzioni e della ricerca, oltre che di Confagricoltura, a partire dal presidente Giovanni Garbelli. Dialogheranno con lui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, Gianni Gilioli, coordinatore del corso di laurea in Sistemi agricoli sostenibili dell’Università di Brescia (Agrofood Research Hub), gli assessori regionali all’Agricoltura Alessandro Beduschi e Ambiente Giorgio Maione e Donato Rotundo, direttore area Sviluppo sostenibile e Innovazione di Confagricoltura. Il convegno sarà moderato dal direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini.

“La carbon neutrality, il tema che abbiamo scelto per questa edizione di Futura – afferma il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli – sarà centrale nelle scelte agricole del prossimo futuro. Per noi rappresenta anche un obiettivo che l’agricoltura è già chiamata a raggiungere. Il processo di carbonneutrality è già in atto grazie all’economia circolare che già viene praticata in maniera naturale dalle aziende agricole, ma è arrivato il momento di codificarlo e riconoscerlo dal punto di vista economico, sia a livello nazionale sia europeo, con il carbon farming. Per questo serve un impegno a più livelli: politico, normativo e finanziario, in modo che divenga un sistema tutelato e riconosciuto. Di questo, noi agricoltori, abbiamo bisogno e su questo chiediamo di iniziare a lavorare”. In questo frangente, Confagricoltura ha già creato il progetto Life C-Farms, finanziato dalla Commissione europea, che mira a proporre un set di buone pratiche in grado di ridurre l’impatto delle emissioni di anidride carbonica e gas climalteranti e, al contempo, proporre tecniche, adottabili dalle aziende, per aumentare la resilienza dei sistemi agroforestali. Vi collaborano più attori, dal mondo della ricerca alle associazioni agricole e forestali.

All’interno dello stand, per l’intera durata della manifestazione, sarà disponibile il “farming simulator”, un trattore virtuale per vivere un’esperienza agricola “sul campo”, un gioco che ha sempre riscosso gradimento tra il pubblico. Non solo, per la prima volta Confagricoltura Brescia offrirà l’opportunità di effettuare un “Carbon farming tour”, per scoprire come l’agricoltura può rendere più sostenibile il nostro mondo, un’esperienza in prima persona per immergersi, sempre in modo virtuale, in un ambiente futuristico ed emozionale. Per tutta la tre giorni sono poi previsti momenti di confronto e convivialità all’interno dello stand, tra cui anche la sezione Bioeconomia, settore agroenergie, di lunedì.