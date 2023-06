Accordo interprofessionale sementi foraggere: stabilito il prezzo di svincolo per la moltiplicazione del seme di erba medica in natura certificata per la campagna 2023

Il Comitato Interprofessionale istituito in seno all’Accordo quadro nazionale per la produzione di sementi di specie foraggere ha indicato in 2,55 €/kg il prezzo di svincolo per la campagna 2023 per il seme certificato in natura di erba medica con calo di lavorazione 0%.

Al termine della riunione tenuta dal Comitato, Alessandro Lualdi, Presidente del COAMS, il Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori Sementieri e attuale Coordinatore del Comitato Interprofessionale, ha sottolineato come il mercato delle sementi di erba medica sia sempre caratterizzato da grande incertezza. A maggior ragione oggi, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito in maniera drammatica la Romagna e il nord delle Marche e della Toscana, zone vocate per la produzione di seme di erba medica, qualsiasi previsione risulta essere alquanto difficile. Nonostante ciò, alla luce dell’andamento della precedente campagna e delle giacenze di magazzino esistenti, il Comitato interprofessionale ha ritenuto ancor più importante indicare quest’anno un prezzo di riferimento prima dell’avvio della nuova campagna. Obiettivo di questa scelta è di fornire ai produttori agricoli uno strumento di garanzia in grado di tutelarli da situazioni di mercato e criticità al momento non prevedibili. Per Lualdi, l’indicazione di un prezzo di svincolo a inizio campagna rappresenta un elemento determinante fornito dall’Accordo interprofessionale: si tratta di uno strumento di tutela per gli agricoltori che possono mettersi al riparo da andamenti del mercato imprevisti e, al contempo, un elemento di forte orientamento, costituendo di fatto un prezzo minimo di garanzia per le loro produzioni.

La componente industriale del Comitato rappresentata da Alessandro Ferri, Presidente della Sezione Foraggere di ASSOSEMENTI, ha sottolineato che, attraverso il prezzo indicato, l’industria sementiera vuole ribadire senza incertezze la propria volontà di supportare la produzione di semente di erba medica in Italia. Il momento di grande incertezza per le conseguenze delle recenti inondazioni e le forti preoccupazioni derivanti dalla diffusa instabilità politica internazionale sta infatti causando un generale rallentamento degli scambi commerciali mondiali, ai quali è riservata una quota rilevante della produzione nazionale di semente di erba medica.