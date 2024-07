Accordo istituzionale tra ANBSC e MASAF per il riuso di terreni agricoli confiscati. Si tratta di un Accordo istituzionale finalizzato alla realizzazione di un progetto di ampio respiro, in grado di coniugare il reimpiego a scopo sociale dell'ingente patrimonio fondiario confiscato (circa 9.000 terreni) con il rilancio delle politiche a sostegno dell'agricoltura e, in particolare, degli interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il progetto prevede che l'ANBSC, previo svolgimento da parte del MASAF di un'attività di preliminare valutazione dei terreni proposti, proceda al mantenimento dei cespiti prescelti al patrimonio dello Stato, assegnandoli in uso al Ministero dell'Agricoltura.

Quest'ultimo, una volta ottenuta l'assegnazione dei beni, disporrà, attraverso la controllata ISMEA, la loro messa a bando pubblico, per la concessione in favore di giovani imprenditori del settore agricolo, a titolo oneroso, verso la corresponsione di un canone agevolato, nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato.

I proventi derivanti dalle concessioni stipulate saranno fatti affluire ad un apposito capitolo di bilancio del MASAF, acceso alle spese per l'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti.

Al contempo, l'Accordo prevede che i concessionari siano obbligati alla contestuale realizzazione, nei terreni assegnati, di iniziative di tipo sociale e didattico-divulgativo, con la presenza di lavoratori extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno e di persone con disabilità, nell'ambito di progetti finalizzati a conseguirne il recupero ed il reinserimento lavorativo.

L'iniziativa, nell'agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, valorizzando le aree interne e contrastando il fenomeno dell'abbandono e i conseguenti rischi, inclusi quelli idrogeologici, garantisce il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Antimafia in ordine al riuso sociale dei beni confiscati ed al reimpiego, ugualmente per finalità sociali, dei relativi proventi nel caso di utilizzo a scopo lucrativo.

Nell'ambito del progetto, ISMEA svolgerà, altresì un'attività di valutazione tecnico-estimativa di tutti i cespiti proposti dall'Agenzia, rimettendone gli esiti alla stessa, sia in elazione ai terreni che saranno giudicati di interesse per la successiva proposizione ai giovani agricoltori, sia con riferimento a quelli non ritenuti idonei. Tale azione risulta di particolare importanza, al fine di migliorare la conoscenza del patrimonio fondiario gestito, accrescendo cosi le potenzialità destinatorie dell'ANBSC nello specifico settore.

In fase attuativa, il MASAF assicurerà il monitoraggio costante delle attività svolte, attraverso il Corpo dei Carabinieri forestali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.