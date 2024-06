Acetaia Sereni porta l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP al Fancy Food. Gli USA mercato del futuro

Acetaia Sereni crede molto nel mercato statunitense. Tanto che negli ultimi due anni ha investito negli Usa sia con tante iniziative di promozione, a partire da cene degustazione nei più importanti ristoranti americani, sia dando vita ad una azienda parallela americana, proprio per far conoscere l'aceto balsamico di qualità anche ai consumatori americani.

Uno dei momenti strategici di promozione è proprio il Fancy Food di New York City, in programma al Javits Center dal 23 al 25 giugno, dove l’azienda di Marano sul Panaro (Mo) sarà una delle protagoniste con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e con gli altri prodotti del territorio.

«È una fiera strategica dove il nostro Paese rappresenta uno dei principali attrattivi per gli operatori e per il pubblico che vi partecipa sempre in cerca di prodotti da legare al territorio perché anche la parte esperienziale ormai rappresenta un valore aggiunto – spiega Francesco Sereni, responsabile vendite e qualità dell’azienda di famiglia – per questo ormai da diversi anni partecipiamo e anche in questa edizione saremo nello spazio dell’Italia vicino ai grandi prodotti del made in Italy».

Obiettivo di Acetaia Sereni non è solo quello di portare l’Aceto Balsamico in tutto il mondo ma anche quello di promuovere una vera e propria cultura di prodotto, allontanandosi dalle valutazioni legate solo al tema dell’invecchiamento per stimolare l’analisi e valutazione anche di altri aspetti, meno conosciuti ma certamente affascinanti, che intervengono in maniera importante nel processo produttivo: dal vitigno scelto a posizione e caratteristiche pedoclimatiche del vigneto da cui provengono le uve, fino a tempi e modalità di cottura o tipologia di botti utilizzate in termini di qualità, tipologia legno e capienza.

L’azienda coltiva direttamente 25 ettari di vigneti di Lambrusco Grasparossa e Trebbiano, vitigni autoctoni, nei terreni della tenuta sulle colline dell’Alta Modena, a 350 metri di altitudine e lontano da qualsiasi tipo di inquinamento ambientale, da cui ottiene il mosto per avviare le diverse produzioni in loco.

Proprio nell’appuntamento di New York l’azienda racconterà anche l’altro aspetto legato alla produzione, ovvero l’attività di incoming e degustazione in azienda grazie ad una bottaia scenografica e di degustazione nella panoramica terrazza vetrata vista colli, e a una cucina del raffinato ristorante (60 coperti) annesso al vicino agriturismo aziendale (che ha anche 5 camere). Ospitalità che porta circa 7mila presenze all’anno in azienda e che proprio nel mercato dei turisti americani vede un importante prospettiva per il futuro.

Quest'anno il Summer Fancy Food Show a New York City è arrivato alla 68esima edizione. La manifestazione si è evoluta negli anni ed ha contribuito alla promozione della cultura alimentare made in Italy agli appassionati di tutti gli Stati Uniti. Oggi, la Specialty Food Association raccoglie migliaia di produttori alimentari e decine di migliaia di partecipanti al Summer Fancy Food Show ogni anno. «Tanto che quello newyorchese è uno degli eventi più importanti del settore, un vivace raduno annuale di produttori di specialità alimentari, acquirenti, intermediari e altro ancora per celebrare il sapore, l'innovazione e la comunità», conclude Francesco Sereni.