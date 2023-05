Acqua: Cia fa “scuola” ai bambini per sensibilizzare su uso corretto risorsa

Sensibilizzare le nuove generazioni all’uso consapevole e responsabile della risorsa idrica. Questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa oggi da Cia-Agricoltori Italiani, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, in collaborazione con Explora - il Museo dei bambini di Roma.

Attraverso un percorso dedicato, fatto di gioco e racconto, momenti informativi e di spettacolo, laboratorio ludico-didattico e merenda sostenibile, tutto nella terrazza della sede nazionale di Cia, è stato spiegato agli allievi della scuola primaria il ciclo dell’acqua in natura, la sua importanza per la salute e tutti i suoi utilizzi, come quello agricolo, per imparare a non sprecarne nemmeno una goccia. Perché “Acqua è vita”, come recita lo slogan dell’evento nel programma ASviS.

“È un momento un po’ particolare per parlarne, visto quello che sta succedendo in Emilia-Romagna, ma utile e necessario -ha detto il presidente di Cia, Cristiano Fini, durante l’iniziativa-. Dobbiamo insegnare fin da subito agli adulti di domani l’importanza dell’acqua e del suo utilizzo corretto, perché è la risorsa più importante che abbiamo. E occorre anche raccontare ai bambini quello che fanno gli agricoltori per mitigare i cambiamenti climatici e usare al meglio le risorse naturali per continuare a produrre cibo diventando sempre più sostenibili”.