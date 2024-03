Acqua, Cia Toscana: una risorsa essenziale per il futuro dell’agricoltura della regione. Convegno a a Venturina Terme il 25 marzo

“Acqua: una risorsa essenziale per il futuro” è il titolo del convegno in programma lunedì 25 marzo, ore 9.30, a Venturina Terme (Livorno), alla Sala Coop. Terre dell’Etruria Via Caldanelle, 22.

“L’agricoltura regionale è irrigata soltanto per il 9 per cento: un dato che fa capire quanto la gestione dell’acqua sia una priorità dell’agricoltura toscana – sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Toscana - . Inoltre i cambiamenti climatici impongono irrigazione e disponibilità di acqua anche per coltivazioni primarie come vite ed olivo, che fino a pochi anni fa non necessitavano di impianti di irrigazione”.

Il programma

Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana.

Saluti istituzionali Alberta Ticciati, sindaca Campiglia Marittima; Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto.

Interventi: “Acqua e cambiamenti climatici: il settore agricolo alla prova di un uso sostenibile della risorsa idrica” a cura di Rudy Rossetto, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna; “Il punto di vista degli agricoltori: le nuove sfide, gli adattamenti, i fabbisogni”, di Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria; “Risorse Idrica ed agricoltura in Val di Cornia” di Sandro Barsotti, imprenditore agricolo; “Il ruolo del Consorzio di Bonifica” a cura di Giancarlo Vallesi, presidente Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa; “Il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura tra risultati e criticità”, di Michele Del Corso, ASA SpA - Azienda Servizi Ambientali.

A seguire il dibattito e la chiusura dei lavori a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesGo19enireM-UTsfegFmzXzPtfM1CGzikyLpC5OXhSxAseA/viewform