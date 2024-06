Acqua, D’Angelis (EWA): Italia leader nell’innovazione e nelle applicazioni del settore. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Abbiamo fatto emergere un dato sommerso, noi italiani abbiamo i centri di ricerca di progettazione, di realizzazione, di costruzione e di messa a terra delle più avanzate tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale. È un mondo sommerso però abbiamo sperimentazioni in corso, ma soprattutto abbiamo un settore agricolo che è quello che utilizza più acqua: il 53% dell'acqua prelevata. In quel settore, che conta circa 1 milione e 100 mila aziende, le prime 200mila aziende con una crescita tumultuosa nell'ultimo anno, utilizzano varie tecnologie di controllo satellitare, radaristico, tecnologie di irrigazione a goccia e di precisione, che ottimizzano l'utilizzo dell'acqua, consumano molta meno risorsa addirittura dal 50 al 70% e quindi c'è un avvio di utilizzo dell'acqua sostenibile".

Così ad AGRICOLAE Erasmo D'Angelis, presidente Fondazione Earth Water Agenda, a margine dell'evento "Water Intelligence", Presentazione primo report nazionale sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella gestione del ciclo dell’acqua organizzata oggi a Palazzo Valle a Roma.

Così come le 360 aziende del servizio idrico integrato che opera con circa 500 mila chilometri di rete idrica che trasporta acqua e circa 1 milione di rete fognaria e poi porta acqua alla depurazione. Bene quel settore ha un monitoraggio costante, controlli costanti, con tecnologie di tutto ciò che succede nelle reti, in modo che si possa intervenire in maniera abbastanza celere in caso di anomalie o di guasto.

Così come la parte meteo. La meteorologia italiana ha fatto passi davvero incredibili negli ultimi anni. Abbiamo tecnologie di controllo delle precipitazioni, simulazioni di precipitazioni sui territori, quindi riusciamo a capire in tempi sempre più brevi dove può accadere un'alluvione come quelle che purtroppo ci colpiscono duramente. I tempi sono brevi, però anche la Protezione civile interviene con utilizzo di tecnologie, soprattutto i Vigili del fuoco. Nel mondo legato all'acqua, intorno all'acqua, l'Italia sta emergendo come uno dei Paesi leader della ricerca dell'innovazione e delle applicazioni".