Acqua ed Energia, BFWE fa il punto sulle strategie e le tecnologie per una transizione ecologica sostenibile

Si avvicinano le sei manifestazioni sull’acqua e l’energia organizzate da BolognaFiere Water&Energy – BFWE, in agenda dall’11 al 13 ottobre 2023 a Bologna che per tre giorni si trasformerà in una “piazza” di incontro e scambio sulle principali tematiche connesse alla transizione ecologica.

Oltre 20.000 Mq espositivi, circa 400 aziende e oltre 60 convegni e seminari tecnici, dove i visitatori potranno scoprire le best practice più virtuose in campo energetico e idrico facendo chiarezza sugli orientamenti delle istituzioni e della politica nazionale e europea, le varie normative, i nuovi bandi, i fondi a disposizione, i punti forti e quelli deboli di ogni vettore, le infrastrutture e le tecnologie a disposizione.

“Digitalizzazione, innovazione e neutralità tecnologica, ricerca, transizione energetica, economia circolare sono le parole d’ordine di tutte e sei le manifestazioni, ognuna nella propria specificità”, commenta Paolo Angelini, Amministratore Delegato BFWE.

Le manifestazioni promosse da BFWE si svolgeranno in contemporanea con Ambiente Lavoro, manifestazione di riferimento per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, HSE manager, HR, ESG manager).

La registrazione consente l’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni e ai convegni; l’11 e 12 ottobre con lo stesso biglietto sarà possibile visitare anche i padiglioni di Ambiente Lavoro.

Le manifestazioni organizzate da BFWE vedono il sostegno di circa 30 patrocinatori e oltre 25 media partnership.

Nel dettaglio le manifestazioni:

ACCADUEO è la manifestazione che da oltre 30 anni è il punto di riferimento per il servizio idrico italiano e internazionale. Un’occasione per fare il quadro delle policy europee e nazionali attuali e per mettere a confronto istituzioni, associazioni e imprese sulle normative, le strategie e le tecnologie più all'avanguardia per modernizzare ed efficientare il servizio idrico e per affrontare la crisi e i cambiamenti climatici in atto, tra siccità e alluvioni.

Tra i temi principali: riuso, dissalazione, irrigazione, recupero, smart metering e digitalizzazione, depurazione e tanto altro.

HESE - Hydrogen Energy Summit&Expo, è la manifestazione, giunta alla terza edizione, organizzata in collaborazione con H2IT - associazione nazionale idrogeno.

L’evento è dedicato alle nuove tecnologie per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno: un’occasione per contribuire a mettere finalmente a punto, insieme a istituzioni, associazioni e imprese, una strategia nazionale sull’idrogeno, chiesta a gran voce da tutto il settore, alla luce dell’attuale panorama normativo italiano ed europeo. Si parlerà di hydrogen valley, dell’impiego dell’idrogeno nei settori hard to abate e trasporti, dei finanziamenti previsti dal PNRR e delle infrastrutture necessarie per stare al passo con lo sviluppo del mercato e quello della sicurezza.

Forum Fuels Mobility, è l’evento nazionale dedicato alla trasformazione della mobilità e all’evoluzione della rete di distribuzione carburanti, alla luce dei differenti vettori disponibili per affrontare la sfida della decarbonizzazione: GPL, GNL, biometano, efuels, biocarburanti, idrogeno, elettrico.

Sarà un’occasione per mettere a confronto istituzioni, associazioni e imprese sulle politiche, le strategie e le tecnologie nel processo di transizione ecologica ed energetica, presentando l’intermodalità e la logistica del futuro, il concetto di Mobility as a Service, fino ai Piani urbani di mobilità sostenibile per il trasporto di merci e persone.

ConferenzaGNL è la manifestazione, nata nel 2012 da un’idea di Diego Gavagnin, per promuovere il gas naturale liquido per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni nei trasporti in Italia e nel Mediterraneo. Mantenendo un approccio scientifico orientato all’innovazione, il tema si inserirà anche nel programma degli altri eventi, per approfondire l’impiego del GNL nei trasporti (marittimi e terrestri pesanti), nell’industria e nelle reti isolate in Italia e nel Mediterraneo, con un occhio vigile sulle nuove sfide del comparto. Una su tutte, la transizione e le potenzialità future del bioGNL.

CH4 è l’evento fieristico dedicato alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo del gas. Nell’ambito di CH4, e nell’ottica della transizione energetica, da quest’anno partirà il progetto bioCH4 con focus su biometano e agli altri gas rinnovabili, fonti pulite fondamentali per contribuire a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e l’indipendenza energetica.

CH4 e bioCH4 offrono un confronto sulle politiche, le normative e le tecnologie utilizzabili in tutti i settori tra cui l’industria, l’agricoltura e i trasporti.

Dronitaly è la manifestazione di riferimento per i droni civili a uso professionale in Italia. In questa edizione, sarà collocata nell’area dedicata all’innovazione e permetterà agli operatori del settore idrico e energetico di approfondire le opportunità legate al corretto impiego di queste tecnologie per il presidio ambientale, la manutenzione, il controllo in spazi confinati e l’impiego nei cantieri a supporto della sicurezza del personale.

