Acqua, Finocchiaro: siamo leader per utilizzo IA, ma serve politica che tenga insieme risorse. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Abbiamo una cultura tecnologica che ci colloca tra i primi Paesi in Europa. Le nostre università e la nostra ricerca è avanzatissima. Abbiamo un uso dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese, in particolare le imprese agricole, ma non solo. Non abbiamo una politica che tenga insieme le molte risorse che abbiamo, per una gestione delle acque e mi riferisco certamente alle risorse date dalla tecnologia, l'intelligenza artificiale, le sue molteplici applicazioni, ma mi riferisco anche alle infrastrutture materiali".

Così ad AGRICOLAE Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, a margine dell'evento "Water Intelligence", Presentazione primo report nazionale sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella gestione del ciclo dell’acqua organizzata oggi a Palazzo Valle a Roma.

"Mi riferisco al fatto che abbiamo una rete idrica fortemente compromessa e comunque molto vecchia. Abbiamo dei bacini di accumulo che per gran parte non sono pienamente utilizzabili, perché in collaudo da decine di anni o utilizzabili soltanto in parte in attesa del collaudo perché interrati. Abbiamo un sistema che registra punte di ricerche e di capacità applicative altissimo e una realtà di fatto che invece tradisce l'assenza di qualunque politica della manutenzione e soprattutto di qualunque politica di programmazione e pianificazione.

Credo che sia giunto il momento di considerare questo settore, questo campo, come uno di quelli centrali per le politiche pubbliche in ragione del cambiamento climatico, in ragione della necessità di fare fronte ai disagi in agricoltura, ma anche per l'esistenza quotidiana di cittadini e delle imprese, della carenza d'acqua o dell'eccesso di acqua, sfruttando, tra l'altro, il fatto che il nostro Paese è dal punto di vista come dire, delle precipitazioni il Paese, che ha la maggiore disponibilità di risorsa acqua e siamo insieme il Paese che più ne spreca e più ne butta. E questo è il risultato di un'assenza di politiche pubbliche indirizzate, centrate e soprattutto capaci di utilizzare le nostre risorse, quelle naturali, quelle antiche del nostro sistema infrastrutturale e quelle della tecnologia".