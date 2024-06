Acqua, Giansanti: Italia spaccata in due, lavorare su bacini, invasi ed efficientare infrastrutture. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Direi che oggi l'Italia è spaccata in due. Abbiamo il Nord sott’acqua e il sud che vorrebbe quell'acqua in più che oggi il Nord ha. Troppa acqua ancora va sprecata e quindi le grandi battaglie, soprattutto sui bacini e sugli invasi le dobbiamo portare avanti sia sotto forma privata che anche soprattutto con i Consorzi di bonifica. Quindi avere la capacità di trattenere acqua per poterla utilizzare quando ne abbiamo bisogno.”

Così Massimiliano Giansanti, Confagricoltura, a margine dell’evento "Un futuro POssibile. La gestione dei grandi fiumi: le esperienze del Po e del Rodano".

“Dall'altra parte bisogna migliorare tutto il sistema infrastrutturale (perdiamo ancora troppa acqua dalle nostre reti) e quindi anche andare a guardare quello che fanno altri Paesi vicino all'Italia. In Francia l'esperienza del Rodano è molto semplice da poter replicare sul Po. Oggi dobbiamo garantire i nostri agricoltori per avere quegli strumenti fondamentali per dar loro la possibilità di poter essere imprenditori sul mercato e di poter garantire ai consumatori sempre più cibo di qualità in sicurezza. L'84% di quello che mangiamo deriva da agricoltura irrigata e quindi il valore dell'acqua è fondamentale. E l'agricoltura è anche al centro dell'ecosistema.

Noi vogliamo essere quindi protagonisti di questa stagione di transizione straordinaria che stiamo vivendo e in quel percorso ovviamente dare il nostro contributo. Ci vuole più dialogo, ci vuole più capacità di ascolto soprattutto per quelle che sono le attese e le necessità del mondo delle imprese.

Noi come Confagricoltura attraverso questi dibattiti, che non si fermano certamente qui oggi, ma proseguiranno nelle prossime settimane come pure abbiamo fatto anche qualche giorno fa su Water management, ovviamente vogliamo aprire un focus importante, perché oggi l'acqua è agricoltura, l'agricoltura è cibo, cibo è democrazia.”