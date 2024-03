Acqua, L’Abbate: liberare risorse per agricoltura usando acque reflue in industria. VIDEOINTERVISTA

“La tecnologia deve venire a supporto per evitare gli sprechi d’acqua. E soprattutto per fare in modo non solo che sulle strutture esistenti venga fatta la manutenzione – sappiamo le problematiche per esempio nelle reti colabrodo – ma soprattutto per crearle in modo che possano acquisire quell’acqua che adesso cade più velocemente per via del cambiamento climatico”.

Lo ha detto la deputata Patty L’Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, al convegno “Acqua e agricoltura: rapporti sostenibili”, organizzato presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi con fondazione Univerde e Almaviva.

“Dall’altra parte la politica deve effettuare delle incentivazioni e deve creare un meccanismo per poter posto al primo posto l’agricoltura. Rendiamoci conto che senza l’agricoltura noi non potremo sfamare nel 2050 nove miliardi di persone”, sottolinea L’Abbate. “Se l’acqua, che viene utilizzata non solo in agricoltura ma anche nell’industria e per altri scopi, è purtroppo poca, a livello industriale potremmo usare l’acqua reflua, che viene poi lavorata con un terziario per far sì di liberare le acque che si servono nell’agricoltura, assolutamente”.