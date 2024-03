Acqua, Lollobrigida: necessaria innovazione, anche rispetto a consorzi bonifica, coinvolgeremo tutti i player. VIDEO

“C'è un fattore culturale che deve vedere tutti noi sensibilizzare al corretto utilizzo dell'acqua. Ma c'è anche un fattore di innovazione tecnologica, di utilizzo puntuale dell’acqua, di approvvigionamento e di conservazione di questo bene prezioso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervenendo in videomessaggio al convegno “Acqua e agricoltura: rapporti sostenibili”, organizzato presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi con fondazione Univerde e Almaviva.

“L'Italia è molto carente in termini di captazione delle acque, arriviamo all'11% circa nei nostri bacini. Così come carente è un'adeguata struttura che impedisca la dispersione idrica, in alcune regioni purtroppo al 50%”, sottolinea Lollobrigida.

“In un momento molto delicato per il settore primario”, aggiunge il ministro, “uno dei temi è anche questo: valorizzazione dell'acqua per metterla al servizio di un'agricoltura sostenibile, ma anche per immaginare nuovi metodi per un utilizzo consapevole”.

“Il nostro governo”, ricorda il titolare del Masaf, “ha voluto creare una cabina di regia per mettere insieme tante ministeri e riuscire a creare una sinergia che non guardi solo alle contingenze, ma affronti il problema nella dimensione prospettica”, perché “la siccità è un fenomeno ciclico e l'acqua non è infinita, per questo va preservata in ogni modo. Si è creata una strategia grazie anche al nostro commissario, Nicola Dall'Acqua, e una pianificazione”.

“Ci sono tanti elementi di resistenza, tante necessità di innovazione anche riguardo ai consorzi di bonifica: cercheremo di curare questo settore con un confronto aperto che coinvolga tutti i player del settore, a cominciare dalle associazioni agricole”, assicura il ministro.