Acqua, Lollobrigida: Penuria d’acqua, la colpa non è degli agricoltori, serve una strategia. Grazie a Rinaldo per “Nobel”. VIDEOINTERVISTA

“L'agricoltura fa molto per l'ambiente. Bisogna sapere utilizzare meglio le infrastrutture legate alla dispersione idrica e su questo abbiamo lavorato con un decreto apposito e con la nomina del commissario Nicola dell'Acqua che si sta occupando di una pianificazione. Abbiamo troppi ritardi, bisogna riuscire ad utilizzare al meglio l'acqua.”

Cosi il ministro Masaf Francesco Lollobrigida in occasione dell'inaugurazione di una gigantografia dedicata al Professor Andrea Rinaldo, in riconoscimento dei suoi eccezionali studi che lo hanno portato a ricevere il prestigioso Stockholm Water Prize.

”Non sono gli agricoltori la causa dell'assenza dell'acqua, ma è la mancanza di strategia nell'accumulo, nella dispersione, che in Italia è eccessiva. E allora bisogna correggere la rotta, investire bene le risorse che abbiamo. Una cabina dell'acqua nella nostra nazione è stata creata da questo governo, però per pianificare ci sono le emergenze e ci sono le cose invece che sono prevedibili rispetto ad eventi che sappiamo che aumenteranno sempre di più a causa del cambio climatico. E allora bisogna intervenire e pianificare. Su questo stiamo lavorando, anche dotandoci delle migliori eccellenze che questa nazione offre anche nel campo della ricerca. Un esempio lo abbiamo qui oggi Andrea Rinaldo, professore universitario che ha vinto il Nobel dell'acqua che gli verrà consegnato il 23 di agosto a Stoccolma, è il primo italiano a vincerlo. Segna la capacità di questa nazione che va utilizzata al meglio anche per le esigenze e le criticità che abbiamo purtroppo ereditato.”

“Alluvioni e siccità due facce della stessa crisi climatica" dichiara il Professor Andrea Rinaldo, vincitore del prestigioso Stockholm Water Prize. "E' una legge fisica che si chiama legge di Clapeyron ed è la ragione per la quale questo è una cosa che dobbiamo tenere perfettamente a mente. Io credo che se si sbaglia dalla parte della scienza, in realtà non si sbagli mai e la scienza è in grado di curarsi da sola. L'autocritica che fa la comunità scientifica è sempre la ragione per la quale progredisce sempre, affina sempre le conoscenze .In Italia in particolare, la scienza dell'acqua è particolarmente all'avanguardia. Certamente la cultura idraulica c'è dappertutto, di antica tradizione e di grande valore.”