Acqua, Lombardi: rete infrastrutturale idrica inadeguata e vecchia di 50 anni. VIDEOINTERVISTA

Roma - L'acqua non è più sovrabbondante come è stato sinora, a causa dei cambiamenti climatici e questa sovrabbondanza nascondeva le falle del nostro sistema idrico. Il tema vero è che abbiamo una rete infrastrutturale idrica totalmente inadeguata, con lo stesso sistema di stoccaggio di invaso di 50 anni fa. Il 60% della nostra rete idrica ha più di 30 anni, il 25% più di 50 anni. Non facciamo manutenzione, ma non soltanto sulla rete infrastrutturale idrica, in generale non ci prendiamo cura del nostro Paese e questo provoca i problemi che abbiamo. Preleviamo 34,2 miliardi di metri cubi e ne arrivano a destinazione soltanto 26,6. Perdiamo circa 8 miliardi di metri cubi".

Così ad AGRICOLAE Marco Lombardi, Ad Proger, a margine dell'evento "Water Intelligence", Presentazione primo report nazionale sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella gestione del ciclo dell’acqua organizzata oggi a Palazzo Valle a Roma.

"Questo provoca dei problemi come quello che sta accadendo in Sicilia, dove le dighe non sono per niente manutenute. Non utilizziamo soprattutto una potenza formidabile, che è quella del know how tecnologico, dell'intelligenza artificiale, sebbene sia una realtà. Abbiamo dei centri di ricerca all'avanguardia su questo, siamo i migliori nella sensoristica, nella robotica, nell'applicazione delle reti neurali, nell'intelligenza artificiale, ma non lo facciamo perché, a testa bassa, pensiamo soltanto al presente, a seguire le emergenze e non pensiamo ad alzare la testa e guardare i prossimi cinquant'anni".