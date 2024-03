Acqua, Pichetto Fratin: bisogna fare invasi grandi e piccoli e ridurre numero gestori sistema idrico. VIDEOINTERVISTA

“L’accompagnamento che peraltro le organizzazioni di categoria stanno portando avanti – qui oggi siamo da Coldiretti, che lo sta facendo in modo massiccio – è quello di modernizzare il sistema agricolo. La modernizzazione è quella delle tecniche, quindi il ricorso a nuove tecnologie nell’utilizzo dell’acqua. Dall’irrigazione a scorrimento all’irrigazione a pioggia, all’irrigazione a goccia determinano automaticamente una riduzione del quantitativo di acqua utilizzata, e dall’altra parte un grande vantaggio per l’irrigazione, per le colture, e quindi un beneficio per l’azienda. Tutto questo determina una crescita del livello delle nostre imprese”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al convegno “Acqua e agricoltura: rapporti sostenibili”, organizzato presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi con fondazione Univerde e Almaviva.

“Serve innanzitutto fare gli invasi”, dichiara Pichetto. “Da quelli grandi a quelli piccoli. Sono cinquant’anni che non facciamo dighe. E naturalmente invasi significa avere la possibilità di raccogliere l’acqua piovana quando ne viene anche troppa, e rilasciarla quando c’è la siccità. Noi in Italia raccogliamo solo l’11% dell’acqua piovana. Altri paesi che hanno la nostra latitudine raccolgono oltre il 30%, la Spagna oltre il 37%. Noi dobbiamo puntare a crescere in maniera forte nella raccolta dell’acqua piovana. Il che significa creare le condizioni per rilasciarla quando c’è la siccità, ma anche eventualmente a rilasciarla di notte per produrre energia. Di conseguenza è un beneficio per il sistema paese oltre che per gli operatori che si muovono. Tutto questo significa una gestione oculata e razionale”.

“Nel sistema idrico”, precisa il ministro, “abbiamo 3291 gestori. Noi dobbiamo ridurre notevolmente i nuovi gestori, perché devono essere più robusti, proprio per poter fare le opere nuove o quelle grandi manutenzioni che i gestori piccolissimi non hanno la forza di fare”.