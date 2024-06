Acqua, Salvini: abbiamo 13 miliardi dal PNRR da investire e 418 progetti ammessi al finanziamento. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Abbiamo una sfida con logica di medio-lungo termine, non inseguendo quella che l'anno scorso era emergenza siccità a nord. Quest'anno invece l'emergenza siccità è a sud, con il dramma Sicilia e al contrario c'è eccesso di disponibilità a nord. Quello che da ministro ho chiesto ai tecnici, 19 mesi fa, e su cui stiamo lavorando settimana per settimana è un piano che vada oltre la contingenza che oggi è l'acqua potabile a Palermo, a Enna e l'anno prossimo magari sarà il problema al Delta del Po".

Così Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture, in occasione dell'incontro "Un futuro POssibile" sulla gestione dei grandi fiumi in Italia, organizzata presso la sede della confederazione a Roma.

Quindi abbiamo coinvolto tutti gli enti territoriali con le segnalazioni di consorzi, ambiti, comuni, Province, Regioni, comunità montane, con un bando che si è chiuso nell'autunno scorso, a cui sono arrivati 562 progetti per un importo richiesto di 13 miliardi di euro. Quindi quando i giornalisti mi chiedono ma voi ce la farete a spendere tutti i fondi PNRR che avete a disposizione come MIT, che son 39 miliardi? La mia risposta è che noi sì, anzi rilancio, se qualche collega per problemi burocratici non riuscisse a spendere i suoi noi abbiamo progetti pronti per una capienza assolutamente abbondante.

Quindi 13 miliardi solo sul sul tema acqua, abbiamo analizzato dall'ottobre scorso a questa primavera 562 progetti, di cui ne sono stati ammessi al ragionamento 418 e i fondi richiesti sono scesi da 13 a 12 miliardi. Questi 418 progetti ammessi sono distribuiti equamente su tutto il territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia.

Ho portato in cabina di regia nel mese scorso una nostra proposta di un primo stralcio che è stato approvato in cabina di regia. Ci vuole il concerto del Mise, del MEF e di altri soggetti che conto arrivi entro questa settimana.

Il mio obiettivo è di chiudere con la conferenza e con la firma del Presidente del Consiglio entro questa settimana, questo primo stralcio da 950 milioni, quindi, entro l'inizio del periodo agostano, ci possono essere 950 milioni di euro distribuiti sul territorio nazionale.

450 milioni di euro che siamo riusciti a inserire nella scorsa legge di bilancio e altri 500 milioni già disponibili su diversi capitoli che stiamo andando a recuperare e a resettare. 62 progetti saranno finanziati in fase di esecuzione per 907 milioni di euro. Finanziamo anche con 40 milioni di euro altri 13 progetti che che vanno progettati, quindi sono 75 in tutto, equamente distribuiti sul territorio nazionale.

Questo si va ad aggiungere agli altri 2 miliardi e mezzo di euro che con fondi PNRR stiamo mettendo a terra per contrastare la dispersione idrica e migliorarne la distribuzione. Mi sono dato come obiettivo di arrivare alla fine del mandato quinquennale, chiunque arriverà dopo, con un piano di lavoro sulla scrivania pronto. Previsto step by step con progetti definitivi progetti esecutivi, cofinanziamenti

Il tema delle risorse idriche, la metà dell'acqua finisce in agricoltura, rimane centrale. Spero che a Bruxelles siano coerenti con quella che è la vostra e la nostra sensibilità. Qua c'è stato un fanatismo pseudo ecologico che ha danneggiato la sostenibilità ambientale in primis, e poi intere filiere produttive".