Acqua, Vincenzi (Anbi): mettere al centro opere pubbliche e investimenti per recuperare capacità invasi. VIDEOINTERVISTA

"Noi dobbiamo interpretare i dati che abbiamo rispetto alle piovosità e rispetto al meteo nel nostro Paese quindi dei cambiamenti climatici in modo positivo." - così ad AGRICOLAE Francesco Vincenzi, presidente ANBI, al termine dell'incontro "Acqua e agricoltura" questa mattina a Palazzo Rospigliosi - "Il nostro Paese nei momenti di difficoltà è riuscito a dare risposte importanti: se pensiamo nel dopo l'alluvione del '66 cosa ha fatto la Commissione De Marchi in termini di sicurezza del territorio e quello che ha fatto dopo grandi periodi di siccità al Sud la Cassa del Mezzogiorno. Noi come Paese oggi siamo nelle condizioni di dover gestire questi periodi di emergenza, mettendo però al centro l'opera pubblica e mettendo in centro gli investimenti nel nostro Paese per recuperare quella capacità di invaso che oggi non abbiamo e che vediamo correre al mare oltre l'89% della risorsa idrica. Il piano invasi proposto da Coldiretti insieme ad ANBI, è la risposta concreta a quella che è un'agricoltura che ha bisogno di vincere la sfida dell'innovazione ma anche quella della sostenibilità ambientale. Lo vogliamo fare continuando a dare l'opportunità ai nostri agricoltori di raccontare che il cibo è un cibo sostenibile, che la nostra agricoltura è sostenibile, utilizzando al meglio la risorsa idrica e valorizzare quello che è il vero valore ambientale dell'acqua in agricoltura."