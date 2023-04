Aea, Pesticidi: bene progressi ma ancora rischi significativi per salute e ambiente, fare di più. Il Report

Il nuovo briefing dell'AEA " In che modo i pesticidi influiscono sulla salute umana e sugli ecosistemi in Europa " riassume le ultime conoscenze su come i pesticidi chimici incidono sulla nostra salute e sull'ambiente e presenta buone pratiche per ridurne l'uso e il rischio in tutta Europa. Mette in mostra le buone pratiche su come ridurre l'uso di pesticidi e gestire i rischi associati senza compromettere l'approvvigionamento alimentare.

Uso e impatto dei pesticidi: cosa sappiamo

Il settore agricolo europeo fa ancora affidamento sull'utilizzo di elevati volumi di pesticidi chimici per mantenere i raccolti, con il volume delle vendite di pesticidi che è rimasto stabile nell'ultimo decennio. I pesticidi sono utilizzati anche nella silvicoltura, lungo strade e ferrovie, nonché in parchi pubblici, parchi giochi o giardini ampiamente utilizzati dal pubblico, in particolare da bambini, donne incinte e anziani, gruppi più vulnerabili ai pesticidi .

Dal 2011 al 2020, le vendite di pesticidi negli Stati membri dell'UE-27 sono rimaste relativamente stabili a circa 350.000 tonnellate all'anno.

Nel 2020, uno o più pesticidi sono stati rilevati al di sopra delle soglie di preoccupazione (un rischio per la salute umana) nel 22% di tutti i siti di monitoraggio nei fiumi e nei laghi in tutta Europa. In termini di inquinamento del suolo, l'83% dei suoli agricoli testati in uno studio del 2019 conteneva residui di pesticidi.

L'inquinamento da pesticidi è uno dei fattori chiave della perdita di biodiversità in Europa. In particolare, l'uso di pesticidi ha causato un calo significativo delle popolazioni di insetti, minacciando i ruoli critici che svolgono nella produzione alimentare, in particolare l'impollinazione della maggior parte delle colture di frutta e verdura.

Le persone sono principalmente esposte ai pesticidi attraverso l'alimentazione, inclusi cibo e acqua potabile, nonché trascorrendo del tempo nelle aree in cui vengono applicati i pesticidi e, per i lavoratori agricoli, sul posto di lavoro. Uno studio di biomonitoraggio umano su larga scala condotto tra il 2014 e il 2021 in cinque paesi europei ha rilevato la presenza di almeno due pesticidi nei corpi dell'84% dei partecipanti al sondaggio.

I livelli di pesticidi erano costantemente più alti nei bambini che negli adulti, con i bambini particolarmente sensibili agli impatti negativi sulla salute delle sostanze chimiche. L'esposizione umana ai pesticidi chimici è legata a una serie di gravi malattie croniche, come il cancro e le malattie cardiache, respiratorie e neurologiche, nonché ritardi dello sviluppo nei bambini.

Raggiungere gli obiettivi: ridurre l'uso di pesticidi

Nel 2020, la strategia Farm to Fork della Commissione europea ha introdotto due obiettivi di riduzione dei pesticidi : una riduzione del 50% dell'uso e del rischio dei pesticidi chimici e una riduzione del 50% dell'uso di pesticidi più pericolosi. La strategia è una parte fondamentale del Green Deal europeo e mira a rendere i sistemi alimentari europei equi, sani e sostenibili. Il raggiungimento degli obiettivi richiederà più lavoro da parte dei responsabili politici dell'UE e degli Stati membri, osserva la nota informativa.

La Commissione europea ha recentemente proposto un nuovo regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi , che richiederebbe ai paesi di fissare i propri obiettivi nazionali di riduzione, garantire che tutti gli agricoltori e altri utilizzatori professionali di pesticidi adottino sistemi di controllo dei parassiti rispettosi dell'ambiente e limitare l'uso di pesticidi in aree sensibili come il verde urbano e le aree protette. Altre misure discusse nel briefing includono la formazione di utenti e consulenti professionali, l'incentivazione del passaggio all'agricoltura biologica e di precisione e la tassazione dei pesticidi più pericolosi.

Per ridurre la dipendenza dai pesticidi chimici e mantenere la sicurezza alimentare, sarà anche fondamentale promuovere il passaggio a modelli alternativi di agricoltura che applichino concetti e principi ecologici alla produzione agricola, suggerisce il briefing dell'AEA.