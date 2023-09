Afidop, Auricchio: Noi la fortezza dei formaggi Dop. Comparto dal forte valore economico e che rappresenta Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“Io intanto dico che AFIDOP è la fortezza, non la casa dei formaggi DOP che sono in Italia 56 quindi siamo invidiati nel mondo e quindi noi dobbiamo cercare di tenere sempre più alto questo enorme valore che non è solo un valore economico, anche se dal punto di vista economico è importantissimo, ma è soprattutto importante perché rappresenta il Made in Italy, rappresenta la storia dell'Italia, rappresenta assolutamente, delle storie antichissime e di cultura”.

Ha le idee chiare sul rilancio della produzione DOP nel mondo caseario Antonio Auricchio, Presidente dell’AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani Dop) durante l’incontro avvenuto stamane a Roma, all’interno del Masaf.

“Quindi dobbiamo parlare di come vanno rilanciati i carrelli dei formaggi nei ristoranti e insieme a FIPE abbiamo deciso di fare questo discorso, abbiamo deciso di dare una grossa importanza al Made in Italy che sta avendo un grande successo nel mondo e anche ai nostri consumatori, italiani e stranieri, dobbiamo far capire qual è la differenza che c'è tra un grande prodotto italiano, un grande formaggio italiano e le imitazioni più o meno cattive che ci sono nel mondo”

L’incontro è stato anche occasione per la presentazione del nuovo logo AFIDOP: “Abbiamo preso anche la palla al balzo avendo l'onore di avere il Ministro Lollobrigida che sta spingendo la cucina italiana che anche per i formaggi è determinante come patrimonio dell'UNESCO, per presentare il cambio del logo di AFIDOP molto vecchio e abbiamo fatto questo nuovo logo che secondo me è importante perché rappresenta la goccia di latte e quindi la parte della produzione e i formaggi che sono stilizzati ma rappresentano la grandezza dei formaggi. È evidente che nella mia posizione difendo le mie colonne portanti che sono Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Romano (che io chiamo sempre dei romani perché ha quasi duemila anni di storia), Gorgonzola, Mozzarella di bufala campana, Provolone, Taleggio però io difendo anche il Bitto, la Caciotta d’Urbino, anche le piccole produzioni che devono essere accompagnate mano nella mano da noi grandi consorzi per il mondo. Infine, devo dare un ringraziamento alle industrie che hanno portato a conoscere nel mondo i grandi prodotti italiani.”