Afidop, Lollobrigida: tutelare nostre eccellenze. Spiegare meglio che imporre, ma interverremo su distorsioni di mercato. VIDEOINTERVISTA

“Il lavoro che stiamo facendo insieme all'associazione di rappresentanza è volto alla tutela delle nostre eccellenti aziende che nel mondo si sono affermate ma che hanno bisogno di protezione".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, durante l’incontro tra AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani Dop) e la FIPE avvenuta stamane nella sala Cavour del Masaf.

“Dovunque andiamo, constatiamo un'espansione del nostro mercato, una capacità di affermarsi dei nostri prodotti sulla base della qualità, contemporaneamente però vi è un'aggressione da parte di coloro che fanno il cosiddetto Italian Sounding e questo comporta un danno.

Noi dobbiamo, e lo facciamo sia nelle trattative bilaterali che quelle multilaterali, in ogni occasione difendere la possibilità del prodotto italiano di essere riconosciuto come tale, come devono fare quelli che producono in altre nazioni, facendo prodotti che siano riconoscibili come provenienti da filiere nazionali e competere con noi sulla base della qualità.

Noi siamo, a mio avviso, i più bravi e quindi riusciremo ad affermarci meglio, non abbiamo paura né delle etichettature né di qualsiasi tipo di elemento che sia informativo, mentre ci spaventa molto qualsiasi formula di etichetta condizionante, cioè che non si basa sulla possibilità di scegliere da parte del consumatore finale, ma si basa sulla volontà da parte di qualcuno di indirizzare verso alcuni settori piuttosto che altri.

Io credo che il Nutri-Score sia l'esempio più sbagliato di un metodo di condizionamento ,non di informazione, perché dice cose che non stanno, a nostro avviso, né c'erano in terra. Per esempio che il parmigiano, l'olio d'oliva siano prodotti che fanno meno bene di altri ipertrasformati che poco hanno a che fare con la natura.

Qualsiasi eccesso è negativo, ma un consumo moderato di alcuni prodotti, che invece attraverso quel tipo di etichettatura vengono demonizzati, fa bene. Dobbiamo rendere più trasparente possibile la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti perché le persone hanno il diritto di sapere e chi spende di più per comprare prodotti di qualità da offrire ai propri clienti deve averne il beneficio del valore aggiunto che viene dato dalla qualità. Questo è un elemento che io non solo condivido ma sostengo in ogni forma e in ogni formula. Sono sempre dell'idea che sia meglio incentivare, spiegare piuttosto che imporre, ma qualora le distorsioni di mercato dovessero andare a danno delle persone o delle imprese interverremo anche in quel senso.”