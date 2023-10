Africa, la proposta di cooperazione di Mario Serpillo (Uci): Una partnership per contrastare crisi alimentari e gestire migrazioni

Il Presidente dell’UCI, Mario Serpillo, evidenzia l'importanza per il nostro paese di investire in Africa al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile nei settori agroalimentare, industriale ed energetico, poiché ciò può contribuire a mitigare l'emigrazione economica, migliorare i livelli di salute e di benessere e promuovere lo sviluppo socio-economico locale.

In un momento in cui la crescita demografica generale è superiore alle risorse agricole, l'UCI evidenzia ancora una volta l'importanza politica dell'Africa nella gestione delle crisi alimentari e del fenomeno migratorio. Da un punto di vista demografico, i dati indicano che, entro il 2100, l'Europa sarà l'unico continente in cui la popolazione diminuirà, mentre l'Africa registrerà una significativa crescita, con una previsione di 4,3 miliardi di abitanti. Con il 65% delle terre arabili ancora incolte, l'Africa rappresenta un enorme potenziale per garantire la sicurezza alimentare globale.

Sul tema, giunge la proposta di Mario Serpillo, presidente dell'UCI:” L'Africa, protagonista fin dall’antichità nella storia dei paesi del Mediterraneo, deve tornare ad essere una risorsa fondamentale nell’affrontare le crisi alimentari. I paesi africani debbono diventare, in una prospettiva a medio termine, partner nella produzione di prodotti agricoli necessari all’approvvigionamento alimentare, anche nell’ottica di gestire le sfide interne, come conflitti, spopolamento e crisi umanitarie. Pertanto, la nostra proposta di cooperazione si fonda sull'apporto di entrambe le parti: l’Italia con il proprio know-how agricolo, i paesi africani con le risorse naturali e la manodopera necessarie per la produzione. Da questo partenariato deriverebbero benefici sia per l'Africa che per l'Europa”.

Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani conclude affermando che: “L'UCI, insieme ad altri soggetti nazionali ed internazionali, si impegna a sostenere l'Africa nel suo processo di ammodernamento e sviluppo, riconoscendo che questa non rappresenta solo una missione umanitaria, ma un'opportunità di crescita per l'Europa e il mondo intero”.