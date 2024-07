Agea attiva gestione multicanale servizio assistenza utenti: in soli 15 giorni risultati pienamente soddisfacenti

Agea, agenzia per le erogazioni in agricoltura, migliora l’assistenza agli utenti attraverso una piattaforma di CRM per favorire il fine-tuning con il mondo agricolo. Il fine tuning comporta una continua calibrazione per trovare un risultato sempre più in linea con gli obiettivi desiderati, ed è esattamente in questi termini che l’Agenzia, orientata a rendere concreta la promessa di trasparenza informativa e accessibilità dei servizi per agricoltori e stakeholder del settore (come da comunicato del 6 giugno us), ha sviluppato funzionalità innovative per l’assistenza agli utenti.

Dal 1° luglio l’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico, attraverso una piattaforma di Customer Relationship Management - CRM, ha attivato una gestione multicanale delle interazioni con l’utenza. Nei primi 15 giorni di attivazione delle nuove modalità di contatto, Agea ha raggiunto risultati pienamente soddisfacenti: sono pervenute 426 richieste di assistenza dalle Aziende agricole, di cui 371 via telefono, 38 via e-mail e 17 presentate direttamente allo sportello dell’UIRP. Sulle 426 richieste presentate ben 408 casi, pari a oltre il 95%, sono stati gestiti e risolti direttamente dal front office di via Palestro, mentre i restanti 20 casi, di livello di complessità maggiore, sono stati smistati agli Uffici competenti di Agea.

L’Agenzia, in un’ottica di miglioramento continuo, permette in questo modo di monitorare le performance dell’assistenza anche attraverso un meccanismo di feedback sullo stato delle richieste. Attraverso il monitoraggio dei dati direttamente dalla piattaforma CRM, infatti, Agea provvede a gestire sempre meglio i flussi dei contatti con il mondo agricolo, per fornire risposte risolutive, confermando l’obiettivo della creazione di un ecosistema di servizi per l’agricoltore.