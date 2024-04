Agea, Bergesio (Lega): attuata importante riorganizzazione, da sburocratizzazione a velocità pagamenti. VIDEOINTERVISTA

“La gestione di AGEA mi sembra buona, si è data una riorganizzazione molto importante attraverso risorse messe sia in legge di bilancio sia dalla stretta collaborazione tra AGEA e Masaf. Io credo che sia sul punto della sburocratizzazione, sull'avvio anche di AGRICAT, che è fondamentale, perché qui parliamo anche della gestione del rischio in agricoltura, delle calamità naturali, e partiamo anche da un principio in cui abbiamo il problema della siccità, delle grandinate e delle alluvioni. Ma soprattutto i pagamenti immediati, diretti, importanti”.

Così ad AGRICOLAE il senatore Giorgio Bergesio, a margine dell'audizione del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Fabio Vitale, sulle attività dell’agenzia per il sostegno del comparto.

“Credo che questa audizione segna un punto di svolta rispetto a quello che è stato il passato e le prospettive sul futuro che sono state portate avanti e illustrate oggi dal direttore Vitale, lasciandoci anche poi della documentazione sulla quale naturalmente noi ritorneremo.

È fondamentale il lavoro della nostra Commissione con AGEA, soprattutto l'interlocuzione primaria, per capire bene dove siamo e dove andremo.

Abbiamo approvato in Gazzetta la norma sull'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio ma va inserito in un contesto, anche come questo, perché la sostenibilità dell'agricoltura, l'attività agricola, la capacità di essere dei giovani, di produrre, procede attraverso il sostegno. Passa attraverso Agea la gestione di rischi e aiuti diretti e indiretti, insomma una serie di misure che sono essenziali per garantire non solo l'attività cogente dell'agricoltura esistente, ma soprattutto il futuro delle nuove generazioni”.