Agea-Caa, oggi conferenza stampa presentazione del ricorso Conaf

La vicenda AGEA-CAA sta bloccando il settore agricolo, creando forti contrasti tra le amministrazioni regionali e il Governo nazionale, impedendo gli investimenti alle aziende agricole e l’attività dei liberi professionisti, creando situazioni di disparità di accesso ai fondi per l’agricoltura.

Dopo che in questi mesi non si sono risolti i punti critici, l’ordine dei dottori agronomi e forestali ha necessariamente valutato la via del ricorso alla magistratura.

“Il testo del Decreto e le circolari successive hanno creato una situazione di stallo. Il sistema è bloccato e impedisce l’accesso ai fondi per lo sviluppo del settore agricolo. Le parole di Fabio Vitale, direttore generale di AGEA, sembrava avessero chiarito l’approccio sulle competenze delegate per legge, ma ciò non è stato. Ora, nostro malgrado, proseguiamo con la via del ricorso alla magistratura” - ha commentato Mauro Uniformi, Presidente Consiglio nazionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i contenuti del ricorso, l’excursus storico della vicenda, le principali situazioni di criticità.