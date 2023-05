Agea, ecco il decreto approvato in Conferenza Stato regioni che riorganizza l’agenzia. IL TESTO

La Conferenza Stato Regioni ha votato il 24 maggio - con osservazioni - la nuova riorganizzazione di Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) vigilata dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che svolge funzioni di interlocutore unico dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per ciò che attiene i fondi destinati all'Agricoltura (FEAGA - FEASR).

L'Agenzia funge da Organismo Pagatore nazionale e regionale per 12 Regioni italiane, erogando circa 5 miliardi di risorse pubbliche annue, e svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento per tutti gli Organismi Pagatori italiani.

L’assetto attuale dell’Agenzia, deriva dalle previsioni di cui alla legge n.154 del 28 luglio 2016 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” e, successivamente con il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, cui ha fatto seguito il d.lgs. 4 ottobre 2019 n. 116, integrativo e correttivo del precedente, entrato in vigore il 1° novembre 2019.

Lo statuto vigente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 74/2018, come corretto e integrato dal d.lgs. 116/2019, è stato approvato con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 25 marzo 2022.

Con l’art. 54, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, poi convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” è stata prevista l’istituzione della nuova Direzione generale per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

A seguito di interlocuzioni tra il MASAF e l’Agenzia, con nota prot. n.21045 del 21 marzo 2023, acquisita al protocollo ministeriale n.169859 del 22 marzo 2023, AGEA ha condiviso il testo dello Statuto rivisto recependo le proposte di modifica formulate dal Ministero.

A tale riguardo si rappresenta che le attività previste dall’articolo 11 dello Statuto devono essere svolte nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 116/2019, che ha modificato il citato d.lgs. 74/2018, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Pertanto la strategia evolutiva del sistema informativo riguarda il portale e gli applicativi propri di AGEA mentre, per quanto concerne la strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e la valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC è opportuno richiamare le previsioni del d.lgs. 116/2019 che hanno attribuito al Ministero le funzioni di indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN.

In data 18 aprile 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole al suddetto provvedimento e all’ulteriore corso di approvazione del nuovo Statuto Agea.

RELAZIONE TECNICA

La copertura finanziaria per l’istituzione della nuova Direzione generale per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e per l’istituzione nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, di un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC è prevista ai commi 7 e 8 del richiamato art. 54, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, poi convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 .

