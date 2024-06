Agea, FpCgil e UilPa: non revocato stato agitazione, continuiamo a vigilare

"Apprendiamo dall’Agenzia di Stampa AGRICOLAE che ci sarebbe un “verbale” dell’incontro dello scorso 21 giugno tenutosi a seguito delle richieste di incontro e dello stato di agitazione dichiarato dalle scriventi OO.SS.

Peccato che le OO.SS. non abbiano mai visto o sottoscritto il “verbale” che invece viene pubblicato dall’Agenzia.

Perché il “verbale” non viene condiviso con le OO.SS. presenti al tavolo e viene dato ad una agenzia di Stampa?

Chi ha dato il “verbale”, che riteniamo parziale e non esaustivo di quanto detto nel corso dell’Incontro, ad AGRICOLAE?

Su questo chiediamo al Direttore Vitale di fare subito chiarezza, come già chiesto anche dalla RSU di AGEA, qualora il “verbale” non fosse stato trasmesso ufficialmente da Agea all’Agenzia di Stampa, allora ci sarebbero seri problemi di sicurezza informatica nell’Agenzia.

Facciamo noi un po’ di chiarezza:

FpCgil e UilPA hanno da sempre sostenuto e ribadito, anche nell’ultimo incontro con il Direttore Vitale, che il percorso intrapreso con il DL Agricoltura non fosse lo strumento adatto per la riorganizzazione di Agea e l’incorporazione di Sin S.p.A.

Non si sono, a nostro avviso, mai ravvisati elementi di urgenza che imponessero questo iter legislativo. Al contrario, abbiamo sostenuto, invece, che le riorganizzazioni degli Enti pubblici necessitano di percorsi condivisi con le OO.SS. e di risorse adeguate ad accompagnare i percorsi di riforma e a salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori.

A tal proposito, abbiamo ribadito, anche attraverso la dichiarazione dello Stato di Agitazione del Personale dello scorso 18 giugno, e la richiesta di incontro al Ministro dell’Agricoltura, che tutto il percorso finora intrapreso non ha visto il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali delle funzioni

pubbliche e non è stato per nulla trasparente.

Nell’ultimo incontro con il Direttore Vitale abbiamo evidenziato criticità e perplessità sul testo dell’emendamento presentato al DL Agricoltura, entrando anche nello specifico dei singoli comma e articoli, che riguardano sia lo strumento legislativo utilizzato che il contenuto della norma. A nostro avviso, se veramente si volesse riorganizzare l’Agenzia per l’Agricoltura, si dovrebbero utilizzare strumenti legislativi che consentano un dibattito parlamentare e il coinvolgimento delle OO.SS del pubblico Impiego, mai convocate dal Ministero competente.

Per quanto riguarda il merito dell’emendamento, abbiamo rappresentato la preoccupazione per la nascita di futuri contenziosi sia da parte dei dipendenti di SIN S.p.A. che da quelli di Agea. Il testo, così scritto, a nostro parere, non consentirà di armonizzare i trattamenti economici dei lavoratori, non consentirà la corretta applicazione del Contratto delle Funzioni Centrali, non garantirà percorsi di crescita economici e normativi a tutti i lavoratori.

Tutto quanto sopra, ovviamente, non è neanche riportato nel “verbale” pubblicato dall’Agenzia Stampa.

Forse non faceva comodo a qualcuno? Abbiamo certamente detto al Direttore, e lo confermiamo, che non ci sottrarremo a nessun incontro, ma

che la norma stessa dovrebbe prevedere il confronto con le OO.SS durante tutto l’iter dell’incorporazione SIN e della riorganizzazione Agea, questo a tutela di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti.

Continuiamo a pensare che lo strumento del DL non sia quello giusto e che serviranno maggiori risorse per la riorganizzazione di Agea e la reinternalizzazione dei servizi oggi svolti da SIN.

Per il momento, FpCgil e Uil Pa non hanno revocato lo stato di agitazione.

Continueremo a vigilare sull’iter dell’emendamento e del DL Agricoltura; al momento non ci risulta nessun accordo sindacale sottoscritto che preveda un “comitato paritetico” per seguire il percorso una volta approvata la norma, ma questo, forse, risulta solo alle Agenzie di Stampa".

Così in una lettera a firma di Francesca De Rugeriis e Paolo Liberati della UilPa e della FPCgil inviata in serata alla redazione.

FPCGIL Roma e Lazio UIL PA

Francesca De Rugeriis Paolo Liberati