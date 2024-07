Agea, lettera aperta di Vitale: Caa non antepongano propri interessi a quelli degli agricoltori. Ora patto unitario

Roma - Il 16 ottobre pagheremo sia il primo che il secondo pilastro degli interventi SIGC della PAC, alla stregua di quanto fatto per la Campagna 2023, primo anno della introduzione della nuova Pac 23/27 che ha portato un nuovo modello gestionale. Agea non ha bisogno di mantenere il consenso, ma solo di pagare gli agricoltori, con i quali, purtroppo, al momento non può dialogare direttamente.

Sono infatti i Centri di assistenza agricola, ad essere responsabili dei comportamenti che rientrano nell’ambito dell’esercizio della funzione di delega per la quale operano.

Come previsto dalla delega che Agea ha rilasciato e secondo la quale sono responsabili dell’azione amministrativa legata alla presentazione della domanda e alla gestione del fascicolo aziendale: è statuita da norme Unionali.

Stiamo cambiando questo stato di cose. L’intermediazione non può essere fine a sé stessa.

Noi abbiamo un fine istituzionale, i CAA un fine rappresentativo, finalizzato al consenso della delega.

Qualcuno dei CAA recentemente ha stigmatizzato come polemica una dichiarazione di Agea che

ha voluto evidenziare come i singoli Centri di assistenza agricola dei vari territori e delle diverse associazioni, sistematicamente escano con dichiarazioni allarmistiche su presunte responsabilità dell’Agenzia addirittura paventando l’ipotesi che non saranno erogati i finanziamenti comunitari.

Questo avviene nientemeno a seguito di una riunione di Coordinamento nazionale nella quale gli stessi Caa nazionali non sono stati in grado di dirci se gli altri OPR erano nella condizione di chiedere la proroga della scadenza di presentazione della domanda.

Si è cercato di scaricare le responsabilità sulle innovazioni introdotte da Agea, quando gli altri OPR, che non hanno adottato la Carta dei suoli, sono anch’essi in ritardo con la presentazione delle domande.

Abbiamo chiesto ai responsabili degli OPR se avessero bisogno della proroga e hanno confermato, seppur in maniera differenziata, il loro stato di necessità.

La verità è che le statistiche che quotidianamente condividiamo evidenziano una situazione di profonda difformità sia tra le stesse associazioni che tra associazioni.

l’impressione è quella che, arrivati a questo punto, ognuno abbia necessità di giustificare se stesso e il proprio operato.

Non è consentito che i singoli centri territoriali adottino iniziative non controllate dal sistema di coordinamento dei Caa che vale per l’intero sistema degli organismi pagatori.

Questo, sia per la corretta attuazione del procedimento amministrativo di cui sono responsabili, sia per i riflessi di legalità che espongono l’intero sistema a pesanti pregiudizi amministrativi e di legittimità.

Se esiste un tavolo di coordinamento nazionale questo è responsabile di tutto.

Chiaro che Agea - soprattutto a causa della difficile situazione ereditata negli anni - non è infallibile.

Abbiamo innovato un sistema che vedeva il nostro Paese come fanalino di coda in Europa. E che ora si sta presentando come un modello di eccellenza da seguire in Europa. Prima di tutto nell’interesse dei nostri agricoltori.

I CAA stessi sono stati coinvolti in questo processo, ma al momento di fare il salto di qualità si sono palesate in ambito locale forme di resistenza, non manifestate a livello centrale, che insieme abbiamo cercato di affrontare e gestire.

Anche a fronte di preoccupanti fughe in avanti di stampo conservativo che si sono tradotte in ritardi delle lavorazioni a danno degli agricoltori. E di dichiarazioni sulla stampa false o con lettere di diffide da parte delle strutture territoriali che hanno addirittura scavalcato le associazioni nazionali.

Ciò ha palesato una scarsa capacità di coordinamento.

Bisogna decidere ora se si vuole

realizzare una interlocuzione unica al fine di costruire un modello nazionale attraverso una sintesi condivisa oppure rappresentare agli agricoltori una realtà non vera per mantenere il consenso sul territorio scaricando responsabilità sull’Agenzia.

È necessario fare una riflessione e rimettere mano a un modello ormai datato che non risponde alle esigenze innovative e richiede una nuova forma di collaborazione tra i Coordinamenti dei Caa e l’Agenzia.

Crediamo che la costruzione di un nuovo Patto, questa volta su base istituzionale, possa contribuire a cambiare i comportamenti sul territorio per il bene esclusivo degli agricoltori per i quali Agea ha introdotto una rivoluzione epocale i cui frutti, già da quest’anno, potranno essere colti e distribuiti al sistema agricolo nazionale.

Fabio Vitale