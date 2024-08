Agea: pagati oltre 22 milioni di euro per la gestione del rischio

Numeri importanti, pagamenti veloci e semplificazione procedurale. Agea chiude il mese di luglio con un altro risultato estremamente positivo: ieri sono stati erogati pagamenti per euro 22.758.862,24 in favore di 1587 beneficiari.

Il settore interessato è l’intervento SRF.01, “Assicurazioni agevolate”, con riferimento sia alla vecchia programmazione (PSRN 2014-2022), sia a quella nuova (PSP – piano strategico della PAC 2023-2027).

La gestione del rischio deve essere strutturata, anticipata e comunicata. È questa la strada tracciata dalla rivoluzione organizzativa e procedurale messa in atto dal 2023: i risultati confortano questa nuova impostazione basata su semplificazione, pagamenti più veloci, lotta ai comportamenti fraudolenti e riduzione dei contenziosi. Proprio in questi giorni, infatti, Agea è impegnata ad attuare il nuovo sistema integrato della gestione del rischio: sono in corso incontri di presentazione del prototipo del Piano integrato di gestione individuale del rischio (PGIR) con i principali attori del settore. La condivisione delle procedure del PGIR ha riscosso entusiasmanti commenti da parte dei primi partecipanti e questo evidenzia quanto la semplificazione messa in atto da Agea nell’ultimo anno fosse necessaria e fortemente richiesta dal settore. Oggi è una realtà.

La programmazione PAC 2023-2027 ha fin da subito evidenziato come obiettivo prioritario quello di rafforzare le misure di gestione del rischio per promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato ed Agea si è allineata ponendosi sempre più come soggetto dinamico a supporto dello sviluppo del settore primario, grazie a un’attività continuativa, condivisa con tutti gli interlocutori istituzionali nazionali ed europei e partecipata dagli operatori territoriali (Organismi Pagatori regionali e CAA – centri di assistenza agricola).