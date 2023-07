Agea raggiunge gli obiettivi nel primo anno della nuova PAC 2023-2027

Agea per la prima volta, centra l’ obiettivo e grazie alla messa appunto del sistema di erogazione fondi, raggiunge nel primo anno della nuova PAC 2023-2027 i risultati attesi.

Si è conclusa il 30 giugno 2023 la raccolta delle domande unichenei termini che, anche e soprattutto grazie al lavoro congiunto con tutti i Centri di Assistenza Agricola, ha raggiunto il 100% delle domande attese. Infatti, sono state raccolte e validate un totale di 419.515 domande uniche, 100.113 domande SIGC sviluppo rurale nuova programmazione 2023-2027 e 60.108 domande SIGC sviluppo rurale vecchia programmazione 2014-2022.Tutto questo è stato possibile grazie alla task force e cronoprogramma messo in campo da Agea, che ha permesso un monitoraggio costante nella fase di presentazione delle domande e garantito una corretta ricezione delle domande attese. Rimane,comunque, la possibilità di presentare eventualmente la domanda unica tardiva fino al 25 luglio 2023 con le penalità previste dell’1% per ciascun giorno di ritardo rispetto alla suddetta data di scadenza del 30 giugno. Tale obiettivo soprattutto sulla qualità e completezza dei dati delle domande ricevute, permetterà di eseguire i successivi controlli più agevolmente e di rispettare l’ulteriore deadline dei pagamenti che Agea si è prefissata di iniziare dal 16 ottobre 2023 per gli anticipi e dal 1° dicembre 2023 per i saldi.

Il risultato ottenuto rappresenta per l’Agenzia non solo un punto di arrivo ma anche di partenza, che traccia un percorso di miglioramento dell’organizzazione stessa, che vuole rispondere con rapidità al complesso sistema del new delivery model previsto dalla nuova programmazione della Pac ed essere così parte attiva all’interno del sistema agricolo italiano.

L’Organismo Pagatore Agea, inoltre, rende noto il costante impegno nel garantire liquidità alle imprese agricole attraverso l’autorizzazione di ulteriori pagamenti di saldo della Domanda Unica e delle misure a superficie dello Sviluppo Rurale per l’anno 2022.

Per la Domanda Unica 2022 i pagamenti complessivamente hanno interessato 422.722 beneficiari, per un importo totale di 1.506 milioni di euro. Nel solo mese di giugno 2023 sono stati erogati 238 milioni di euro.

In parallelo sempre negli ultimi giorni di giugno u.s., il settore della gestione del rischio misura 17.1 ha autorizzato, altresì, s. un ulteriore pagamento di n. 16.587 domande per produzioni vegetali riferite alle annualità 2015-2022, relativamente a n. 9.784beneficiari - per un importo complessivo pari ad euro 27.443.846,91, con quota comunitaria pari ad euro 12.349.657,05.

Per le misure a superficie dello Sviluppo Rurale 2022 misure SIGC i pagamenti complessivamente hanno interessato 115.207 beneficiari, per un importo totale di 764 milioni di euro, distribuendo sempre a giugno 2023 fondi per circa 35 milioni di euro.

Si riporta di seguito il dettaglio, per tipologia di intervento, dello stato di avanzamento complessivo delle domande uniche e PSR SIGC - nuova e vecchia programmazione - presentate al 30 giugno 2023: