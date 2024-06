Agea, Vitale: riunione Caa. Nuovo sistema rende autonomi agricoltori a cui vanno tutte le risorse.VIDEOINTERVISTA

“Mi lascia perplesso la polemica che sta emergendo in merito alla volontà di Agea e del Masaf di escludere alcune categorie di lavoratori, i liberi professionisti, dalla gestione della cosiddetta intermediazione delle domande in agricoltura.

Ritengo che questa polemica vada ricondotta, in termini di informazione, in un corretto alveo, poiché, tengo a precisare, il cosiddetto decreto sui CAA, approvato in un percorso articolato all'interno della Conferenza Stato-Regioni, prevede all'articolo 12 la possibilità, per tutti gli operatori di settore, di continuare ad operare all'interno del mondo dell'agricoltura”.

Così Fabio Vitale, direttore di Agea, risponde sulle questioni sollevate dal Conaf, Consiglio dell’ordine degli agronomi e forestali, riguardo le circolari applicative dell’Agenzia che disattenderebbero il decreto del Masaf del 21 febbraio 2024 che regola le attività tra i Centri di assistenza agricola e Agea stessa. Per il Conaf, le circolari dell’Agenzia attribuirebbero le risorse solo in favore di CAA.

“Gli ambiti di intervento sono l'assistenza, i controlli e la consulenza. Solo per continuare ad operare in ambito di assistenza è stato richiesto ai liberi professionisti di costituire società di servizi. Una misura finalizzata a creare maggiore ordine, fare chiarezza, semplificare e, soprattutto, non esporre il nostro Paese a sanzioni finanziarie. Inoltre, questa disposizione serve a caratterizzare il comportamento dell'Agenzia rispetto a quelli che sono i doveri imposti dall'Unione europea - in quanto Agea gestisce la delega che viene concessa ai coordinamenti dei CAA per tutta la fase di intermediazione a valle della domanda”.

Una sentenza di appello presso il Consiglio di Stato del 2022, si esprimeva già in tal senso. Il ricorso verteva sulla delibera n.25 del 6/11/2020 con cui Agea approvava una nuova convenzione con i CAA. Il Consiglio di Stato accettava l’appello presentato contro la prima sentenza del Tar, in quanto “non sia censurabile la decisione dell'Amministrazione, rispetto alla possibile scelta di delegare in tutto o in parte o di non delegare affatto le proprie funzioni pubbliche, di procedere alla loro delega, ma di condizionare il loro svolgimento da parte del soggetto delegato, proprio in ragione della sua configurazione ex lege quale società per azioni, con conseguente schermo societario della responsabilità, alla attivazione di moduli organizzativi analoghi a quelli dell'Amministrazione delegante, in quanto non irragionevolmente ritenuti maggiormente cautelativi al fine di "garantire un adeguato ed uniforme livello dei servizi", essendo tale obiettivo senza dubbio più facilmente conseguibile se gli operatori del soggetto delegato sono legati da un rapporto di lavoro dipendente, con regole uniformi azionabili gerarchicamente dall'unico datore di lavoro, rispetto a rapporti professionali o di collaborazione esterna che lasciano, fisiologicamente, più ampi spazi di autonomia a ogni operatore”.

In particolare, la sentenza sottolinea le prerogative e responsabilità dell’Organismo Pagatore delegante, quindi Agea, in base all’art. 7 del regolamento Ue 1306/2013. “Nulla è cambiato per quanto concerne le parti del controllo o della consulenza per le quali, nell'ambito degli investimenti dello sviluppo rurale, il libero professionista può e deve necessariamente, e deontologicamente, continuare ad operare in maniera corretta.

"Quindi, posso comprendere che da un punto di vista della domanda unica, che riguarda sia il primo pilastro, il FEAGA, sia il secondo pilastro, il FEASR, possa trattarsi, sulla parte a superficie, di un unico adempimento che può rientrare nella competenza dei CAA", continua Vitale.

"Pertanto, se consideriamo che il libero professionista può costituire una società di servizi e continuare operare nell'assistenza in maniera libera e professionale sul fronte dello sviluppo rurale, dell’area investimenti e sui controlli, non mi sembra che, da un punto di vista complessivo, si siano lesi diritti o prerogative o l’Agenzia abbia limitato la possibilità di operare dei liberi professionisti stessi, a fronte della necessità di rendere più lineare il sistema e quindi garantire anche l'operatività di Agea”.

Secondo quanto apprende Agricolae, il prossimo 12 giugno, per un incontro di routine già programmato da tempo, Agea ha convocato i rappresentanti degli organi professionali per trovare un punto di incontro rispetto alle loro richieste e la linea ordinamentale dell’Agenzia", conclude il direttore.