Agricoltura: Bergamini, approvato Odg Lega a tutela della pericoltura

“Approvato l’Odg della Lega che impegna il Governo a valutare, nei limiti della finanza pubblica, di prevedere ulteriori interventi a tutela delle aziende del settore della pericoltura. Parliamo di un ambito importante per l’economia del nostro Paese: l’Italia è il terzo produttore mondiale di pere, un comparto che ci vede eccellere per quantità e qualità. Questo nonostante nell'ultimo triennio il settore abbia dovuto fare i conti con i danni legati alle gelate primaverili e, in parte, alla cimice asiatica e alla maculatura bruna, oltre ai danni a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna e Toscana. In particolare le province di Ferrara e di Modena sono le aree più colpite. A Modena manca l’80% delle pere, a Ferrara il 60% tanto che gli agricoltori hanno iniziato ad abbattere le piante per dedicarsi ad altre colture, con un impatto pesantissimo a livello sia economico che occupazionale. Siamo in prima linea per salvaguardare il comparto, contro il rischio sempre più alto di importazioni”.

Così il deputato della Lega Davide Bergamini, primo firmatario dell’Odg.