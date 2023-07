Agricoltura: Bergamini (Lega), normare prodotti alimentari importati dall’estero

“L’86% degli allarmi alimentari nel nostro Paese riguardano prodotti importati dall’estero. Parliamo di sequestri per oltre 8mila tonnellate di cibo, come riportano i Nas. Dal cadmio nel polpo indiano al mercurio nell’orata della Tunisia, dalla salmonella nella carne di pollo polacca, ai residui di pesticidi negli agrumi dall’Egitto, le nostre tavole sono a rischio. E con loro la salute di tutti gli italiani. Per questo la Lega è in prima linea a tutela del Made in Italy e affinché tutti i prodotti che entrano in Italia e in Europa rispettino gli stessi criteri con un percorso di trasparenza e qualità che ne garantisca la tracciabilità”.