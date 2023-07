Agricoltura, Bergesio (Lega): pagina storica, diamo ad agricoltore giusto riconoscimento

“Con l’approvazione del ddl per riconoscere nel nostro ordinamento la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio si apre una pagina storica nel nostro Paese. Il voto di oggi riconoscerà ai coltivatori la funzione che di fatto esercitano nella nostra società, proteggendo il paesaggio e l’ambiente, svolgendo un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento e alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il provvedimento prevede incentivi economici e la promozione di iniziative, in cui saranno coinvolte le istituzioni locali, per valorizzare il lavoro svolto e rendere gli agricoltori partecipi alle attività di tutela ambientale. Prevediamo anche l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura e il premio al merito, proprio perché la Lega è da sempre in prima linea per dare a un’attività così fondamentale per la nostra economia tutte le attenzioni che merita”.

Così in una nota il senatore Giorgio Bergesio, firmatario del ddl e capogruppo della Lega in commissione Agricoltura.