Agricoltura, Borchia (Lega): Incontro con presidente Argentina: Ue-Mercosur, regole valgano per tutti

“Un incontro importante al Parlamento europeo con il presidente della Repubblica Argentina Alberto Fernàndez, durante il quale si è discusso di temi di rilievo per il nostro Paese, tra i quali l’apertura del mercato per i settori della manifattura e di quello agricolo. Il vertice UE-CELAC si è conclusa con scarsa attenzione al commercio tra l’Unione e Mercosur, sospeso dal 2019 a causa delle preoccupazioni ambientali e degli impatti sugli agricoltori europei”.

Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, in rappresentanza del gruppo ID, a margine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Repubblica Argentina.

“La Lega ritiene fondamentale pretendere il rispetto di parametri equivalenti ai nostri standard di produzione per i prodotti importati nell'Ue; sarebbe inaccettabile che, in una fase storica caratterizzata da obbiettivi ambientali fuori scala imposti da Bruxelles alle aziende europee, si eliminassero le tariffe commerciali a prodotti sui quali spesso non c’è lo stesso tipo di ambizione in tema di sostenibilità.

In un quadro commerciale che é giusto comunque valutare in modo complessivo per tutti i settori, dobbiamo essere intransigenti nella priorità di non compromettere alcune realtà peculiari. L’ Argentina, ad esempio, ha sfruttato con grande capacità il momento di rialzo dei prezzi del grano a seguito della guerra in Ucraina ed ha un grande potenziale offensivo in questo senso; senza il rigore sull’utilizzo di pesticidi che qui sono fuori legge, o sul rispetto delle principali norme sul lavoro non possiamo sacrificare il settore europeo per motivi, pur legittimi, di geopolitica”.