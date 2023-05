Agricoltura, Caramiello (M5S): estendere bonus verde per sostenere comparto

Il ‘bonus verde’ è stato introdotto nel 2018 con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e verde del Paese. La detrazione IRPEF del 36% su un massimo di 5.000 euro di spesa per unità immobiliare è rivolta agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e aree verdi di edifici privati, compresi i condomini. Tuttavia, attualmente, il bonus verde non prevede l'acquisto di macchinari e attrezzature agricole. Questa mancanza è un grave limite per l’agricoltura moderna e per la transizione ecologica del Paese. L’acquisto di macchinari e attrezzature agricole è essenziale per rafforzare il percorso verso la transizione ecologica e verde, e pertanto dovrebbe essere incluso tra le spese ammissibili”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera e firmatario di un’interrogazione parlamentare sul tema.

“Nella mia interrogazione – prosegue Caramiello –, chiedo al governo di implementare il fondo destinato alla detrazione fiscale del ‘bonus verde’ e di includere l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari ed attrezzature agricole tra le spese ammissibili. Il Movimento Cinque Stelle si è sempre impegnato a promuovere politiche volte alla transizione ecologica e verde del Paese e a sostenere l’agricoltura moderna attraverso strumenti adeguati ed efficaci” conclude Caramiello.