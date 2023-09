Agricoltura, Caramiello (M5S): pratiche sostenibili per salvare la biodiversità

“Il futuro dell’agricoltura, italiana e non solo, non può non passare dalla sua totale sostenibilità. Solo pratiche sostenibili, infatti, ci permetteranno di salvare la biodiversità italiana, che va protetta dalle minacce che la mettono a rischio. Solo preservandola, potremo garantire la stabilità degli ecosistemi e il benessere delle future generazioni. Le frecce che abbiamo al nostro arco sono diverse, a partire dalla promozione di pratiche di gestione sostenibile delle risorse naturali e dalla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della conservazione. Passando per gli sforzi sulla sicurezza alimentare e il sostegno alle comunità rurali, affinché l'agricoltura possa contribuire alla sostenibilità a tutti i livelli della società. Senza dimenticare la promozione di pratiche agricole sostenibili che riducano l’impatto sull’ambiente, come l’uso responsabile di pesticidi, la gestione oculata delle risorse idriche e la conservazione dei suoli”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.

“A oggi, purtroppo, solo il 20% delle aziende agricole italiane adotta pratiche come l'agricoltura biologica o il risparmio idrico – prosegue Caramiello –. Ciò significa che dobbiamo fare molto di più. Il restante 80% dovrebbe essere spronato, anche con un sostegno e degli incentivi economici, per adottare pratiche più sostenibili. Siamo infatti consapevoli che gli agricoltori più attenti al tema affrontano spesso costi aggiuntivi e una minore produttività a breve termine. Occorre però comprendere che i benefici di queste azioni si estendono a tutti noi: quando si proteggono le risorse naturali e la biodiversità, infatti, si contribuisce a preservare l’equilibrio degli ecosistemi, a garantire la disponibilità di cibo di qualità e a mitigare i cambiamenti climatici. Pertanto, credo che le istituzioni abbiano il dovere civico e morale di adottare misure che incoraggino gli agricoltori a diventare custodi della natura” conclude Caramiello.