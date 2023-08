Agricoltura, Caramiello (M5S): servono fondi e stato emergenza per le nostre vigne

Mesi fa avevamo lanciato l’allarme a proposito delle malattie della vite, ora dovremo lottare per salvare almeno la qualità. Una stagione estiva come quella che abbiamo appena vissuto ha lasciato macerie nei vigneti italiani: siccità, tempeste, trombe d’aria ed infine il tanto temuto fungo della Peronospora. Oggi si contano i danni soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, dove il fungo ben noto ai viticoltori si è diffuso velocemente e con effetti molto duri sui vigneti, in questa fase di pre-vendemmia. La virulenza delle fitopatie in vigna ha lasciato segni indelebili. Gli attacchi di infezioni fungine, che da anni non si registravano con questa virulenza, hanno colpito in particolare i versanti adriatico e ionico. Le previsioni parlano di una riduzione percentuale in doppia cifra dei quintali di uve che entreranno in cantina. E di fronte a tutto ciò, il governo ha stanziato la miseria di un milione di euro, una cifra ridicola. Ora, a preoccupare è la variabile qualità del raccolto, per la quale la battaglia dei produttori è solo agli inizi, perché umidità e caldo favoriscono l’oidio. Occorrono più fondi e serve dichiarare al più presto lo stato di emergenza per tutelare uno dei settori più apprezzati al mondo del nostro Made in Italy”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.