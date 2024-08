Agricoltura, Caramiello (M5S): sud in ginocchio, Lollobrigida in vacanza?

“Penso che Lollobrigida abbia già iniziato le vacanze perché, in caso contrario, non si spiega il suo silenzio imbarazzante innanzi al dramma che sta vivendo il Sud, messo inginocchio da una siccità che sta distruggendo il settore agricolo. Dalla Puglia alla Sicilia, dalla Sardegna alla Basilicata, si stima che il 70% dei raccolti stia venendo arso dalla calura estiva e dalla carenza idrica, che stanno attanagliando i campi di foraggi ed erba medica, le coltivazioni di frutta e ortaggi, la produzione di grano e persino di olive, mentre nelle stalle gli animali continuano a morire e un campo di grano su cinque è diventato ormai cenere. È un dramma con pochi precedenti nella storia, acutizzato da evidenti carenze infrastrutturali, con reti ormai colabrodo, che stanno esasperando gli effetti dei cambiamenti climatici. Ma oltre all’inerzia del cognato di Meloni, risulta assordante anche il silenzio del ministero del Lavoro, che resta impassibile innanzi ad un’emergenza che manda in fumo ben 33mila posti di lavoro e 3 miliardi di chili di prodotti agricoli nel Mezzogiorno, come stimato da Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’occupazione nel primo trimestre del 2024. Così, mentre nella regione siciliana molte aziende hanno rinunciato a raccogliere e in alcuni territori meridionali la produzione risulta totalmente azzerata, la maggioranza è impegnata unicamente a convertire in legge gli ultimi provvedimenti discutibili licenziati da un governo che continua a remare in direzione diametralmente opposta rispetto alle esigenze del Sud”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.