Agricoltura, Caretta (FdI), inversione di rotta della Commissione europea successo italiano

"La presidente von der Leyen annuncia importanti aperture nei confronti degli agricoltori, fino ad oggi penalizzati da politiche europee fortemente penalizzanti nei confronti del mondo agricolo. Non è mai troppo tardi per ricredersi e abbandonare finalmente una linea di indirizzo che non riconosceva agli agricoltori l'attenzione che meritano. Il ministro Lollobrigida, a nome del governo Meloni, anche nell'ultimo Agrifish e in ogni precedente occasione ha chiesto con fermezza un cambio di mentalità da parte di Bruxelles. Le modifiche alla Pac di cui si sta parlando in queste ore sono indiscutibilmente un successo italiano e di tutti coloro che seguendo l'esempio del governo Meloni non hanno mai messo in discussione la centralità dell'agricoltura".