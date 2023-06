Agricoltura: Carloni, la Lega dalla parte dei contadini contro eurofollie

“In tutta Europa i contadini sono in rivolta. La minaccia è chiara, incentivata dalla finta cultura green, totalmente ideologizzata. Stalle in rivolta in Olanda contro la finta carne e il finto pesce, letame davanti all’Eliseo e marce di protesta a Dublino contro l’abbattimento del bestiame. Sono solo alcuni esempi di come il giogo green stia uccidendo chi davvero produce e realmente ama la propria terra. Ci auguriamo che dietro non ci sia una reale volontà che, nascosta dalla retorica buonista, influisca volutamente sui vertici di ogni settore dell'ambiente, dall’allevamento alla pesca, per tutelare propri interessi economici e lobbistici contro quelli dei cittadini e delle imprese europei. La Lega si opporrà sempre a ogni eurofollia e, a differenza di altri, non tradirà mai l’Italia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura