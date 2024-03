Agricoltura, Carloni: legge imprenditoria giovanile serve a dare sostegno e guarda al lungo termine del settore. VIDEOINTERVISTA

"L'obiettivo che volevamo darci con questa legge era di mandare un messaggio ai giovani di sostegno, di fiducia e pensare al futuro di un settore che ha reso grande l'Italia cercando di distinguersi nel mondo."

Esprime soddisfazione ad AGRICOLAE l'On. Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera, per la legge da lui proposta (assieme ad altri colleghi parlamentari della Commissione) a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, presentata stamane nella ENPAIA di Roma.

"Questo debito che noi abbiamo verso l'agricoltura, verso quel patrimonio di biodiversità che ci hanno consegnato, lo possiamo conservare soltanto se i giovani porteranno avanti le aziende agricole e porteranno avanti le produzioni di eccellenza. E quindi con quell'obiettivo abbiamo pensato a una legge che oltre a rimuovere qualche ostacolo, incentivasse la formazione, la cultura aziendale, l'imprenditorialità, l'accesso al credito. L'altro elemento che volevamo mandare come messaggio è quello agli intermediari finanziari, di sostenere così come si fa per le start up innovative anche per le giovani imprese agricole, gli investimenti, gli acquisti tutto ciò che in qualche maniera serve come strumento per iniziare un'attività. Attività che non è semplice, non è scontata, ma non deve essere un ripiego, deve essere un'attività di cui andare orgogliosi.

E certamente con una legge che su cui il Parlamento si è pronunciato, dando un segnale concreto di voler sostenere l'agricoltura giovanile. E' una proposta nata da me, dagli altri colleghi della Commissione agricoltura, della Lega, del capogruppo Riccardo Molinari. E' una proposta che ha trovato l'appoggio pieno della maggioranza e anche in prima lettura in Commissione, di tutta la Commissione agricoltura.

Poi come sempre quando c'è una dotazione finanziaria molto importante, molto significativa, i costi vedono anche un confronto con il Governo che doveva reperire le risorse. Quindi c'è stata un'attività importante di trattativa su che cosa diventasse prioritario, che cosa si poteva lasciare in una seconda fase. Quello che è importante è che è una delle poche leggi di iniziativa parlamentare che dà effettivamente una riorganizzazione e apre a delle differenziazioni tra le imprese agricole, quelle condotte dagli under 40.

Questo significa fare stimolazione di un settore che in questo momento vede anno per anno una diminuzione di aziende attive rispetto a quelle che chiudono. E credo che questo sia molto importante perché il rischio più grande che io vedo per il settore è che non ci sia più il settore agricolo italiano e quindi quando si fanno scelte che devono avere una visione a 30 anni, bisogna pensare che fra 30 anni dovranno esserci molte più aziende agricole di quelle che ci sono oggi, non meno e soprattutto dovranno essere più competitive, sfruttare meno acqua, meno territorio, ma avere anche la capacità di poter operare con la tecnologia che oggi c'è a disposizione del mondo agricolo.

Per quanto riguarda gli investimenti, oggi sono in modo particolare un fondo che servirà a fare leva finanziaria, su cui il Governo dovrà preparare la messa a terra con un decreto. E l'altro più importante sono le detrazioni fiscali che sono molto significative (80% dei costi sostenuti dalle imprese per la formazione), perché il tema della formazione diventa un elemento di competitività nell'agricoltura del 2024, specialmente con le nuove tecnologie, con una preponderanza anche della cultura finanziaria che serve dentro le aziende agricole e anche di marketing.

Inoltre, l'introduzione di nuova tecnologia impone nuove competenze rispetto alla agronomia classica e quindi questo ha un costo ovviamente per lo Stato, così come l'Irap al 12 e mezzo per 100, così come il costo minore degli atti notarili, i Diritti di prelazione, insomma abbiamo creato diversi elementi di di competitività per le aziende.

Per quanto riguarda i giovani e l'innovazione, pur non essendo certamente io un agricoltore, vedo da osservatore esterno maggiori elementi di redditualità in quelle aziende aggregate, dove i fatturati sono più significativi perché non sono piccole, ma sono strutturate, quindi un elemento potrebbe essere l'aggregazione e l'altro elemento è il trasferimento tecnologico, perché dove c'è molta tecnologia c'è anche più valore aggiunto, più ricavi, più capacità di ridurre la filiera verso il basso.

Un'azienda agricola a 50 metri dall'altra può avere fatturati completamente diversi a seconda del fatto che una chiude la filiera e vende il prodotto in scatola finito e l'altra conferisce la materia prima, come tradizionalmente faceva al settore primario. Ecco, forse il consiglio che mi sento di dare umilmente è valutare come chiudere la filiera, come trattenere tutto il valore verso il basso e non dare ad altri la materia prima trasferendo a loro la possibilità di guadagnarci".