Agricoltura: Centinaio, con sì a biotech Italia scommette su qualità e sostenibilità

“L’approvazione alla Camera dell’emendamento sulla sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) rappresenta un passaggio di grande importanza per la nostra agricoltura. L’Italia scommette sulla qualità, la sostenibilità e la resistenza delle nostre coltivazioni, aiutandole a rafforzare in prospettiva la loro presenza e la reputazione nei mercati internazionali”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), primo firmatario di un ddl depositato a Palazzo Madama sullo stesso argomento.

“La convergenza di tutti i gruppi parlamentari sul testo presentato in Commissione a Montecitorio fa ben sperare su una rapida approvazione anche in Senato e consegna al governo una maggiore responsabilità nel finanziare la sperimentazione delle tecniche genomiche in agricoltura e nel sostenere l’autorizzazione delle TEA anche in Europa”, conclude Centinaio.