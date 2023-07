Agricoltura: Centinaio (Lega), bene ok a ddl agricoltore custode ambiente

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione in Senato del disegno di legge a prima firma del senatore Giorgio Maria Bergesio, che riconosce la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. Con questa proposta, che si avvia a diventare legge dello Stato, vogliamo chiarire una volta per tutte che gli agricoltori non sono nemici dell’ambiente, come qualcuno soprattutto in Europa vorrebbe farci credere, ma anzi la loro attività rappresenta un presidio fondamentale di tutela del paesaggio e della biodiversità”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“Sono certo che tanti imprenditori e cooperative agricole siano pronti a ottenere questo riconoscimento, grazie al lavoro che già oggi compiono. Le agevolazioni previste dal testo e il premio annuale ‘De agri cultura’ consentono di rendere la definizione di agricoltore custode dell’ambiente e del territorio non una semplice etichetta, ma una ricompensa sostanziale per l’azione di tutela ambientale svolta a vantaggio dell’intera collettività. Inoltre, l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura fornirà l’occasione per accrescere la conoscenza e la consapevolezza attorno all’importanza di questa attività, soprattutto tra i più giovani”, conclude Centinaio.