Agricoltura: Centinaio, modifiche Pac risultato buono ma parziale

“Le modifiche alla PAC approvate dal Comitato speciale Agricoltura rappresentano certamente un passo avanti rispetto alle restrizioni imposte finora. È un buon risultato ottenuto anche grazie all’impegno del governo italiano. Ma si tratta ancora di una soluzione parziale, che alleggerisce vincoli e burocrazia ma non risolve i troppi problemi degli agricoltori”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“La questione è semplice: l’Europa non può più pensare di pagare gli agricoltori per non coltivare. Deve invece aiutarli a fare meglio il loro lavoro, cioè conciliare sostenibilità ambientale ed economica, favorire le innovazioni tecnologiche e contrastare la concorrenza sleale degli altri Paesi. Per fare questo, non bastano poche modifiche alle norme esistenti. Green Deal, PAC e accordi commerciali vanno rivisti profondamente. È quello che la Lega vuole fare, se riusciremo a far nascere una nuova maggioranza di centrodestra in Europa”, conclude Centinaio